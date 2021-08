Inseguridad y grupos criminales afectan los servicios de telecom: industria

En época de pandemia, el acceso a internet, se ha convertido en una actividad esencial para el desarrollo de la vida y el trabajo bajo los parámetros de nueva normalidad, pero cuando nos quedamos sin servicio puede obedecer a diversas circunstancias, y en ocasiones tiene que ver por daños a la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones.



En el lenguaje coloquial de los trabajadores de Telmex, se conoce como fibraso, que no es otra cosa que el corte de la fibra óptica en distintos puntos, lo que impide que se mantengan las telecomunicaciones. Dicho en otras palabras, es el huachicol de las telecomunicaciones, el origen es muy variado, en ocasiones es por las demás empresas, competencia de la telefónica más longeva de América Latina, así como por vandalismo, intervención de empresas en obras públicas y quema de pastizales, de acuerdo con Laura Borbolla, especialista en Derechos Humanos, Seguridad, Justicia y Derecho Penal.

Dijo que las poblaciones más afectadas son aquellas que no cuentan con infraestructuras de seguridad adecuadas y aún y cuando las telecomunicaciones son una concesión del Estado a cargo de varios particulares, esto se conjuga con la intervención de grupos de la delincuencia organizada que operan en varias regiones del país a las que los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones no pueden acudir para reparar, y si a eso le agregamos que sobre la infraestructura de dicha empresa están montadas todas las demás empresas que no han invertido ni en postes, cableado y mucho menos fibra óptica el problema es mayor.

"Las telecomunicaciones son un tema de seguridad nacional, de forma y fondo, y así como ocurre con el robo de hidrocarburos, se deben resguardar las instalaciones de telecomunicaciones y su infraestructura por elementos de la Defensa y Guardia Nacional", dijo.

Al respecto, Juan Carlos Hernández, el vicepresidente de infraestructura de la Asociación de Internet MX dijo a La Silla Rota: Hay una situación con diversas tendencias, y es el ataque a las vías generales de comunicación a través de la infraestructura.

La instalación de infraestructura para que los servicios de internet lleguen a diversas localidades del país se ve afectada en algunos sitios por la inseguridad.

De acuerdo con la Asociación de Internet Mx, el problema se registra en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Puebla,

En estas entidades las cuadrillas encargadas de habilitar la infraestructura necesaria para llevar conectividad suelen encontrarse con grupos delictivos que les imposibilitan la instalación.

¿Derecho de piso?

La delincuencia organizada genera el problema y los empleados de las empresas de telecomunicaciones son agredidos o con amenazas mandan mensajes hacia las empresas de que deben pagar una tarifa o la generación de impuestos.

"Es una suerte de extorsión para que no ataquen diferentes infraestructuras. Son factores que no generaban un presupuesto para los operadores, pero hoy los gobiernos no están siendo efectivos para solucionar este tipo de conductas para todos los operadores", dijo Juan Carlos Hernández.

El vicepresidente de infraestructura de la Asociación de Internet MX dijo que se trata de un tema muy delicado, "como tal la incidencia se han reportado cortes de la comunicación, pero los delitos de extorsión por llamadas específicas por parte de la Canieti y Asociación de Internet se han reservado las denuncias directas por lo que implica la delicadeza, la identidad de datos personales, represalias.

Explicó que sí existe la afectación: ataques a las vías generales de comunicación, que puede ser ocasionada por un accidente de un trailer, camión, o alguien que se impacta e implica caída de cables son hechos aislados, pero cortes flagrantes, o cuando alguien roba el cableado.

Además, que estamos en una situación en que la conectividad es prioritaria y puede verse seriamente afectada.













