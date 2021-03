Ingreso de mexicanos será peor cuando acabe sexenio de AMLO: Urzúa

La economía en México sigue enferma y en cuidado intensivo, durante el 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) acabó siendo el peor en la historia con una caída de 8.5 por ciento y si lo anterior no fuera preocupante, el PIB no es la medida correcta para estimar las condiciones económicas de los habitantes de un país, sino el PIB per cápita.

Puedes leer: Desmiente Urzúa 5 datos económicos de informe de AMLO

Durante 2020 había cerca de 126 millones los mexicanos, el "ingreso" anual por habitante fue del orden de 183 mil pesos anuales, teóricamente, en lugar del PIB se tendría que usar el ingreso nacional bruto (el cual es menor).

De acuerdo con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa en su columna en El Universal, tomando en cuenta este monto puede calcularse que el PIB per cápita actual es muy similar al que se alcanzó en 2011, durante el penúltimo año de la administración del expresidente Felipe Calderón, es decir toda una década perdida.

Para el exfuncionario de la Cuarta Transformación, el pronóstico para la economía mexicana, sí crecerá, aunque por rebote y durante los próximos tres años seguirá creciendo. Aunque es casi seguro que el PIB per cápita en 2024 será menor al que se tuvo en 2018, el último año de la administración del expresidente Peña Nieto.

Según Urzúa Macías en la historia contemporánea de México, solo durante el sexenio de Miguel de la Madrid el ingreso per cápita nacional acabó siendo peor al final que al inicio y el pronóstico es que el sexenio de López Obrador será el segundo caso.

Ese desplome fue acompañado de una caída en el empleo formal e informal. Por ejemplo, en el sector privado se registraron, de acuerdo con el IMSS, alrededor de 20.5 millones de puestos de trabajo menos a fines del sexenio pasado.

Para el cierre del 2020 se tenían registrados 19.8 millones menos de empleos en gran medida por los efectos de la pandemia y ante la falta de una política de estímulos fiscales.

La recuperación de estos empleos se dará hasta principios del 2022. Eso sin contar a los millones de jóvenes que se han tratado de integrar a la fuerza laboral desde 2019 sin éxito.





kach