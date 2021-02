Infraestructura, olvidada en Presupuesto; “no creceremos", advierte especialista

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no contempló apoyo en infraestructura pública, por lo que difícilmente el país podrá crecer, advirtió Héctor Villarreal, especialista en finanzas públicas y asesor de diversos organismos internacionales sobre política social.

“No se le está dando prioridad a infraestructura para dar paso a esta policía social. El problema es que sin infraestructura pública, no vamos a crecer”, criticó Villareal.

En el PPEF 2020 se propone gastar 2.4% del PIB en inversión física total. De esa tajada, el 0.9% del PIB se gasta prácticamente a través de fondos del Ramo 33 (Aportaciones), vía entidades federativas y municipios.

El resto, más de la mitad de esa inversión (1.5% del PIB: 401 mmdp), se asignaría a 34 programas 100% propios de la Federación, clasificados como ‘K-Proyectos de inversión’. Ese monto luce sustancial: 6.6% del PPEF 2020, pero es 21% (110 mmdp) menor a lo ejercido en promedio en 2013-2018 por el Sector Público en este rubro, como se puede ver en la siguiente gráfica de México Evalúa.

“El gobierno se ha tratado de escudar diciendo que lo puede hacer el sector privado. Las inversiones públicas y privadas son sustitutas hasta cierto punto, pero también son complementarias. Hay inversiones privadas que si no ocurren ciertas inversiones públicas, no van a suceder. Ahí es un efecto complementario en vez de sustitutos”, argumenta el especialista Héctor Villareal.

Programas sociales, los más beneficiados en el PPEF 2020

La política de austeridad y beneficiar a los que menos tienen, ha sido un tema prioritario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ésta también se vio reflejada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 al darle más recursos.

Con ello se da cumplimiento a dar prioridad a los programas sociales y privilegiar el gasto en seguridad, bienestar social y del sector energético, como se incluyó en el dictamen del pasado 8 de septiembre.

Ante ello, el especialista Villareal asegura que se lograron “cambios interesantes” puesto que con esto, se logró que los programas “se clasificaran en un anexo que los obliga a tener reglas de operación”.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues a pesar de la distribución de recursos en el PPEF, el especialista en finanzas públicas comenta que “se están descobijando actividades de extensión, de regulación… y en algún punto vamos a tener que evaluar los efectos de todo esto”.

De igual manera crítica la manera en la que AMLO está llevando las finanzas del país. “No he visto por parte del ejecutivo un diagnóstico a fondo, un diseño de cómo todo este desmantelamiento de política social clásica, esta nueva sustitución y en qué se basa. Me parece que la forma en la que se ha dado está muy improvisada. No estamos viendo estudios que respalden, diseños rigurosos. Estamos viendo una serie de ideas que se cumplen con sangre y fuego y queda la duda de cómo se llegaron a ello”, aseguro el Villareal.

