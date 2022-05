Infonavit o bancario, ¿Qué crédito te conviene más?

Los diversos tipos de crédito Infonavit como los créditos hipotecarios otorgados por los bancos tienen ventajas y desventajas, y todos pueden ser una buena opción o un desastre, según factores como tu sueldo, tu estado financiero, tu capacidad de pago, el tiempo que hayas cotizado en el Infonavit, tu historial crediticio o tu estabilidad laboral, de acuerdo con los expertos de consorcio ARA.

Checa los tipos de crédito

Crédito Infonavit

El Infonavit es una institución del estado mexicano que tiene como misión facilitar el acceso de los trabajadores a una vivienda propia, digna y a precios accesibles. Pero como toda institución, el Infonavit ha ido evolucionando y cada vez dispone de más programas, tipos de crédito y mercado objetivo.

Antes, el Infonavit era una opción exclusivamente para quienes querían comprar una casa de interés social. Ahora, el instituto cuenta con programas de crédito para adquirir casas de hasta $1´400´000 pesos, en cofinanciamiento con un banco.

Antes, el Infonavit prestaba únicamente en veces el salario mínimo; es decir, los créditos se calculaban en cuántas veces el salario mínimo mensual vigente valía una propiedad. Ahora, aunque sigue existiendo ese modelo, el instituto ya ofrece créditos en pesos.

Para saber si te conviene usar tu crédito Infonavit tienes que evaluar algunas variables:

-Tu sueldo: si ganas menos de seis veces el salario mínimo, sólo el Infonavit te va a otorgar un crédito. Así que, si quieres una casa propia, esta es tu única opción.

-El valor de la casa: si quieres una casa o departamento que cueste más de un millón 400 mil pesos, el Infonavit no es una buena opción para ti, porque ese es el tope del programa Infonavit Total, que es el que mayor monto de crédito puede otorgar la institución.

-¿Tienes ahorros?: Ningún modelo de crédito hipotecario te presta el 100% del valor de tu vivienda. Además, mientras más dinero te preste un banco más cara te va a salir tu casa al final, porque los intereses se calculan sobre el monto del crédito. Por eso es importante que consideres que, para adquirir un crédito bancario, debes tener un monto ahorrado para invertirlo en gastos de escrituración y enganche.

-¿Cómo está tu historial crediticio?: el Infonavit es perfecto si tu historial crediticio no es bueno o, de plano, es inexistente. Si no has tenido tarjetas de crédito o tienes algunos incumplimientos de pago en el pasado, sólo el Infonavit te va a otorgar un crédito.

Créditos bancarios

Actualmente, la banca mexicana compite contra el Infonavit con tasas de interés bastante más bajas. Por ejemplo, un crédito en pesos del Infonavit puede tener una tasa de interés de 12% anual, mientras que las tasas de los bancos están, en promedio, alrededor de 9%.

Sin embargo, los bancos enfrentan un mayor riesgo al prestar dinero que el Infonavit, porque un crédito de esta institución se paga directamente desde tu nómina, así que no puedes dejar de pagarlo mientras estés activo laboralmente. En cambio, los bancos no cuentan con más garantía que la casa misma.

Otro factor a considerar en el caso de los créditos bancarios es tu historial crediticio: contrario al Infonavit, los bancos exigen que tengas un buen historial crediticio. Es decir, que hayas tenido tarjetas de crédito o comprado un auto, por ejemplo, y que hayas liquidado tus deudas a tiempo. Si tu historial crediticio no es bueno, los bancos no te darán crédito para comprar una casa.

Una gran ventaja de los créditos bancarios sobre el Infonavit es que las tasas de interés que ofrecen son mucho más bajas, por lo que, al final, pagarás menos por tu casa. Considera también que un crédito se compone por varios factores: los bancos querrán que adquieras seguros contra daños a la propiedad y contra desempleo, para que algunas de las mensualidades de la casa estén cubiertas en caso que te quedes sin trabajo. Estos seguros más las comisiones por manejo del crédito y los intereses forman el Costo Anual Total de tu crédito: multiplica este número por los años que constituyen el plazo del crédito y sabrás cuánto te va a costar tu casa.

Los créditos bancarios son ideales para ti, si cumples con las siguientes condiciones:

-Tienes un sueldo mayor a seis veces el salario mínimo

-Tienes ahorros para pagar un enganche y gastos de escrituración

-Todos tus gastos fijos no suman más que dos tercios de tus ingresos

-Tienes un buen historial crediticio

-Quieres pagar tu casa en 10 o 15 años

Algunas recomendaciones

Antes de decidir por un tipo de crédito u otro, considera el costo total de tu casa. Calcula que, si contratas un crédito Infonavit en veces el salario mínimo, cada año vas a deber más que el anterior, porque cada año el salario mínimo se incrementa más o menos 4%. Eso no significa que no vayas a terminar de pagar tu casa nunca, pero los primeros años no verás que se reduzca tu deuda.

También considera que el saldo de tu subcuenta de vivienda te puede servir para cubrir una parte del costo de tu casa. Si tienes una cantidad considerable en ese saldo, quizá te convenga usar tu crédito Infonavit. O puedes pedir simplemente un Apoyo Infonavit para que las aportaciones patronales se usen para amortizar tu deuda y, en este caso, el saldo de tu subcuenta de vivienda queda como garantía de pago ante el banco, en caso que te quedes sin trabajo y no puedas cubrir algunas mensualidades.

Infonavit + bancario

Otra opción es recurrir a un cofinanciamiento. En el modelo Cofinavit adquieres dos créditos: el del Infonavit y uno bancario. Esta opción sirve para comprar una casa de un valor superior al tope establecido por el Infonavit, que en su modelo tradicional es de $850´000 pesos. Puedes usar el saldo de tu subcuenta de vivienda y obtener las condiciones crediticias de ambas instituciones, por lo que deberás analizar muy bien con cada una si éstas te convienen.

