Inflación de EU se dispara a máximos de 13 años, ¿Impacto en México?

La tasa de inflación durante mayo en Estados Unidos se ubicó en 5 por ciento anual. Se trata del sexto mes consecutivo de incremento inflacionario, así como la mayor lectura mensual desde agosto de 2008, casi 13 años. El consenso del mercado se ubicaba en 4.8 por ciento anual, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés).

El dato es clave por muchas cosas, entre ellas porque se presenta a una semana de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El incremento en los precios al consumidor incluye una vasta gama de bienes y servicios ahora en creciente demanda, ya que las personas volvieron a comprar, viajar, cenar en restaurantes y asistir a espectáculos en una economía en rápida reapertura.

El aumento de la demanda de los consumidores choca con una escasez de componentes, desde madera y acero hasta sustancias químicas y semiconductores para automóviles y computadoras, todo lo cual ha elevado los precios.

Las presiones subyacentes sobre los precios también están creciendo: excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPC subió 0.7 por ciento, tras dispararse 0.9 por ciento en abril.

El IPC subyacente fue impulsado por un alza de 7.3 por ciento en los precios de autos y camionetas usadas, tras el incremento de 10 por ciento en abril. En los 12 meses a mayo el indicador se disparó 3.8 por ciento, el mayor aumento desde junio de 1992.

Es probable que la inflación en Estados Unidos alcance su punto máximo este verano y luego comience a disiparse en otoño, dijo un funcionario gubernamental que pidió permanecer en el anonimato. Dijo que el repunte del índice inflacionario se debe en gran parte a un "efecto base", dado el bajo nivel de precios observado en la fase inicial de la pandemia de Covid-19. Se espera que estos denominados efectos de base se estabilicen en junio.

Aunque la propia Fed ha dicho que está dispuesta a aceptar en forma transitoria una inflación más alta en algunos sectores, el punto es que no se sabe en qué sectores ni por cuánto tiempo. Recordemos que para la Fed el tiempo es algo muy relativo.

Los precios de los energéticos han sido factor determinante para el aumento de la tasa inflacionaria, lo que genera un efecto multiplicador en la economía por la influencia que tiene esta variable en otros productos y servicios del día a día.

Si la tasa general de la inflación se impulsó a niveles no observados en prácticamente 13 años, la inflación subyacente-aquella que no pondera ni alimentos frescos ni energía- se disparó a 3.8 por ciento, tasa que no se observaba en la economía estadounidense desde principios de 1992, es decir hace 29 años.

De acuerdo con Antonio Sandoval, analista financiero, en una publicación en Alto Nivel, "para México, todo lo que suceda en Estados Unidos es de relevancia".

"La relativa fortaleza del peso mexicano está totalmente ligada a lo que sucede en nuestro vecino del norte, el peso mexicano se recuperó de la debacle que le supuso las primeras semanas del Gran Confinamiento generado por la pandemia, sólo por lo que sucedió en Estados Unidos: el recorte de la tasa de referencia de la Fed a niveles cercanos al cero absoluto.

Explicó que, todo lo que suceda en Estados Unidos determina mucho de lo que pasa en México, para bien y para mal, "es lógico que la escalada de precios en ese país tenga consecuencias en México por lo que la inflación no cederá en México, mientras no ceda en Estados Unidos".

"Mientras eso sucede, el intercambio comercial de México con Estados Unidos es de miles de millones de dólares. Si no consideramos las cifras del año pasado, sesgadas por la pandemia, en 2019 las importaciones provenientes de Estados Unidos totalizaron la cantidad de 216 mil 283 millones de dólares, algo así como 14.45 por ciento del PIB, de ese tamaño es el flujo de mercancías, medidas en dinero, provenientes de Estados Unidos. Más aún, los productos que más importa nuestro país de las fábricas y plantas ubicadas al norte del río bravo son: Gas natural, turbosina, propano, maíz amarillo y piezas de todo tipo para manufactura", explicó.

Estos productos son los que más resienten presiones inflacionarias en Estados Unidos, por lo que es de esperarse que en México también se reflejen dichas presiones.

MAÍZ AL ALZA

Datos del Banco de México indican que las importaciones mexicanas de granos durante el primer trimestre de 2021 ascendieron a mil 658 millones 158 mil dólares, el monto más alto desde que hay registro, superior en 548 millones de dólares a los mil 173 millones de igual periodo del año pasado.





Las compras del maíz al extranjero se ubicaron en mil 99 millones de dólares, 53 por ciento más que los 715 millones de un año antes.

Lo anterior se explica por el fuerte incremento que ha mostrado el precio internacional de este grano básico que en México se usa como alimento de ganado y en la elaboración de tortillas; el alza ha sido de más de 30 por ciento en lo que va de este año y de aproximadamente 130 por ciento en los pasados 12 meses.

Esto se ha reflejado en un aumento en varios alimentos básicos: el precio del kilogramo de tortilla se ha disparado 20 por ciento en el último año, mientras que el del pollo lo hizo 22 por ciento, el de la carne de res 7.3 y el de la carne de cerdo, 3.6 por ciento.

MÉXICO SE AFIANZA COMO SOCIO COMERCIAL

México se afianzó, esta semana, como primer socio comercial de Estados Unidos en abril, en el intercambio de productos, sin considerar servicios, de acuerdo con estadísticas difundidas este martes por la Oficina del Censo.

De todas las exportaciones e importaciones de mercancías realizadas por Estados Unidos en el cuarto mes del año, México logró una participación de 14.7%, por delante de Canadá (14.2%) y China (13.3 por ciento).





Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ascendieron a 32 mil 177 millones de dólares durante abril, lo que representó un crecimiento anual de 103.3 por ciento, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.





















cj