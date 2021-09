"Industria en México cerrará muy bien el 2021": Concamin

A pesar de los embates de la emergencia sanitaria por la covid-19, las cámaras industriales del país registran una recuperación de más de 20% , y de continuar con esa tendencia, "cerrarán muy bien el año", de acuerdo con José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).





En entrevista para la Mesa de Opinión El Heraldo de México – La Silla Rota, Abugaber destacó: "Hoy teniendo la curva de lo que caíamos en 2020 contra lo que se está generando, no hay crecimiento per se, hay recuperación solo 3% de crecimiento, pero traemos una recuperación de más de 20%. Si sigue la tendencia cerraremos bien este año con el tema de la pandemia y esperamos que no resurja nada nuevo".





El líder de los industriales del país destacó: "La emergencia sanitaria a nivel mundial ha generado condiciones que nos obliga a adaptarnos a los nuevos retos... debemos trabajar en la gran reactivación nacional".





Cuestionado respecto de la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, José Abugaber se refirió a éste como: " La gran oportunidad de México para seguir desarrollándonos, es la puerta al desarrollo de este país. Quien nos ayudó a salir de la pandemia no es tanto el mercado interno sino la exportación, es hacia donde debemos enfocar las pilas para seguir como país desarrollándonos".





Chips, piedrita en el camino

La llegada de la tercera ola de la covid-19, en julio pasado, aplazó el periodo para dar respuesta a la problemática del desabasto de semiconductores, lo cual conllevará a que la producción y exportación automotriz cierre el 2021 con cifras similares al 2020 y ya provoca que exista un faltante del 50% de inventario en las concesionarias en México, que dificulta la entrega de autos a los consumidores, según lo han planteado dirigentes de la industria automotriz.





Al respecto, el nuevo presidente de la Concamin, quien tomará posesión este viernes 24 de septiembre, dijo: "Hay sectores como el industrial que gracias a la exportación como el automovilismo nos jaló. Sin embargo, hoy nos afecta que la manufactura a nivel mundial no ha dado la respuesta y el covid nos alcanzó. La problemática es hoy con los chips, un carro puede estar construido al 90%, pero por un chip no se puede exportar. Hay problema de abasto que urge atender".





"Traíamos una balanza favorable el trimestre anterior, hoy traemos un déficit de casi 2 mil millones de dólares. Si tuviérmos los chips, el déficit estaría positivo", dijo.





Sin embargo, destacó que la S ecretaría de Economía "está trabajando en el tema. Estuvo viendo en Washington cómo generar estos chips en nuestros país, nos gan la pandemia, pero espero no se vuelva crónico y espero que la industria genere lo que se requiere para mantener un equilibrio mundial, porque no solo es una afectación en México. Es trabajo en conjunto, armadoras como el gobierno, para solucionar esto a la abrevedad, no podemos dejar de exportar, imagina que ya no compres vehículos, es una cadena que se va hacia atrás, negativa,entonces se debe solucionar lo más pronto posible".

Estado de derecho

Esperamos no un buen 2021, pero sí un mejor 2022, y tendremos npumeros arriba del 4%; el proximo año esperamos tener una recuperación como país, previó

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).





"El estado de derecho en cualquier país es un dolor de cabeza. Si no hay estado de derecho no existe nada", advirtió.





Tenemos que trabajar muy fuerte para hacerlo. Pedimos que se mejore la seguridad en las carreteras porque afecta el buen transito del desarrollo industrial, porque representa un costo adicoinal, "pedimos que se mejore esto para que podamos transitar correctamente en el desarollo del pais lo que va a resultar en economías pata todos: gobierno, industria, trabajadores. Un país sin estado de derecho no puede proceder correctamente".





Sobre la relación con el gobierno de la Cuarta Transformación, el líder de los industriales comentó: "las alianza son las que nos puede ayudar mucho. Tener verdaderos aliados, hay que lograr la victoria sin combatir, y será a través del dialogo que logremos acuerdos a favor de la industria".





"El tema de los partidos no es un tema que interese a la industria, nos interesan los resultados. Queremos tener mesas de diálogo con todos, lo hemos hecho, y llegar a acuerdos, si los legisladores se suben a la plataforma industrial, vamos a tener buenos resultados", aseguró.

