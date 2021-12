Independencia económica de las mujeres, clave para combatir la violencia de género

Luego de que se celebrara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UFAM recordó que la violencia de género no es algo que pueda detectarse desde el principio.

Lo anterior, ya que la violencia de género puede empezar con pequeñas bromas hirientes sobre nuestro aspecto o nuestra forma de ser, siguiendo con mentiras (sobre donde ha estado, cosas que ha hecho o dicho...) o incluso ignorándonos, estando a solas o con otras personas.

Por lo que, la violencia de género sigue escalando a través de comportamientos celosos, ridiculizaciones, insultos, controlando la manera de vestir, con quien salimos y adónde vamos, el móvil... hasta llegar a los niveles más altos, que son los golpes, obligar a mantener relaciones sexuales, las amenazas y, finalmente, el asesinato.

DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, LA CAUSA DE LAS RELACIONES VIOLENTAS

La violencia contra las mujeres puede manifestarse de muchos modos: psicológica, física, sexual y económicamente, aunque sea difícil conseguir datos acerca del número de víctimas.

La violencia económica resulta especialmente sensible, ya que la falta de independencia económica impide que las mujeres puedan dejar a sus parejas maltratadoras, condenándolas a un sufrimiento que puede tener fatales consecuencias.

La violencia económica, tal y como explica la Fundación BBVA, se define como "cualquier comportamiento que atente contra la independencia económica de una mujer, incluyendo la privación, retención y sustracción de dinero o de propiedades se consideraviolencia económica".

Por su parte, la Fundación Adecco, añade que "consiste en privar a la víctima de recursos económicos o bien controlar y criticar sus gastos, así como impedir que se incorpore al mundo laboral, por miedo a perder su 'poder' sobre ella".

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (conocida como FRA, por sus siglas en inglés) elaboró un informe en 2017 en el que se constataba que, a nivel europeo, "un 22% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual en su relación con un hombre". Del mismo modo, y basándose en el informe, también se constataba que "las mujeres se quedan en este tipo de relaciones debido a la dependencia económica propia y a la de sus hijos e hijas. Las víctimas son económicamente y socialmente vulnerables, y requieren apoyo económico para poder salir de relaciones violentas".

INDEPENDENCIA ECONÓMICA, CLAVE

El hecho de que las mujeres sean independientes económicamente y hayan recibido algún tipo de formación sobre la violencia machista hace que puedan ser conscientes de que viven situaciones de violencia de género con sus parejas más rápidamente que otras mujeres, que no han recibido esta información, y que no tienen trabajo (por el motivo que sea).

La fundación WE GO! (Women Economic-independence & Growth Opportunity), que tiene por objetivo el empoderamiento económico de las mujeres maltratadas para que puedan salir de la violencia, señaló en su último informe que el 65% de las mujeres encuestadas se encontraba en situación de desempleo cuando ocurrieron los maltratos, frente a un 16% que sí que trabajaba, aunque sin contrato. No obstante, el 71% de las mujeres destaca el desempleo, la precariedad y la dependencia económica como principales frenos para denunciar.





DESEMPLEO, EL FRENO PARA DENUNCIAR

La Fundación Adecco, en su guía "Un empleo contra la violencia" de 2019, señala que obtener un empleo puede ayudar a las víctimas de violencia de género en tanto que les proporciona recursos económicos, que se materializan en autonomía; incrementa la confianza y la autoestima en sí mismas, amplía el círculo social de la mujer, la ayuda a descubrir nuevas motivaciones y a prevenirse para evitar que una situación de violencia similar se repita.

"La seguridad que aporta la independencia económica, junto con las expectativas y la confianza en sí mismas que supone para las mujeres un empleo estable, con ingresos suficientes y buenas condiciones laborales, podría ser un elemento decisivo para reunir la fuerza necesaria que requiere interponer una denuncia y abrir paso a todo el proceso judicial y vital que esta conlleva", dice María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE.