Inclusión financiera y otorgamiento de créditos, retos para bancos

En el contexto de la pandemia por el covid-19, la inclusión financiera y el otorgamiento de créditos, claves para la recuperación económica.

De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México, 53% de los adultos mexicanos carece de una cuenta bancaria, mientras que 7 de cada 10 no tiene acceso al crédito.

Bajo este contexto y los efectos de la pandemia, la Asociación de Bancos de México (ABM) realizará este jueves y viernes la 84 Convención Bancaria, en la ciudad de México en un formato virtual con el tema "La banca como impulsor del crecimiento económico 2021".

Para la ABM, la inclusión financiera y la banca digital son factores clave para impulsar la recuperación económica, además de los programas de apoyo que los bancos activaron para amortiguar el impacto de la pandemia en el bolsillo de los acreditados.

La Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México es uno de los eventos más importantes de las instituciones financieras del país, al que asisten los directivos de los bancos que operan en México, así como los principales funcionarios del gobierno federal.

De acuerdo con una publicación de Forbes, la meta de la ABM es llegar a 99.7% de los municipios del país a través de corresponsales bancarios y banca digital, pues indica que la inclusión financiera es clave para el crecimiento económico de los mexicanos.

De marzo a julio de 2020, los programas se concentraron en el diferimiento de capital e intereses y de octubre a los primeros meses de 2021, el enfoque fue a la reestructura de créditos.

El programa de diferimiento de intereses y capital de la ABM llegó a más de 9.1 millones de crédito, el beneficio se extendió a 3.3 millones MiPyME (créditos personales para personas físicas con actividad empresarial), a 3.4 millones dueños de tarjetas de crédito, 2.2 millones de créditos de consumo (personal, nómica, automotriz, entre otros); y 325 mil personas con créditos hipotecarios, entre otros.

LOS RETOS QUE VIENEN

Si bien estos programas fueron ejecutados oportunamente para evitar el aumento en la tasa de morosidad y afectaciones en la cartera vencida de la banca, no hay duda de que los desafíos para lograr mayor inclusión financiera e impulsar la digitalización de la banca son muchos.

CRISIS ECONÓMICA SÍ, BANCARÍA NO

En fechas recientes, JPMorgan anunció el cierre del negocio de la banca privada en México, lo cual según los analistas es un reflejo de la inestabilidad económica del país y la incertidumbre que prevalece en el clima de negocios; sin embargo, no implica ninguna afectación para ti, si eres un usuario de la banca en México.

Jorge Sánchez, investigador de la Fundación de Estudios Financiero explicó, "claramente la situación en México no va a mejorar, el entorno es complicado, pero la gente debe saber que no hay una crisis financiera o bancaria como en el 95, 2008 o 2009... no hay riesgos de quiebra, ni temor de que los bancos se vayan a ir de México".

"Ningún Banco que atiende a las personas de a pie están en riego de irse, que no se mal interprete que los Bancos están al borde de la quiebra", dijo.

Al cierre del 2020, los 50 bancos en México se ubicaron en la categoría I de alertas tempranas, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Pero qué significa esto? La categoría I de alertas tempranas indica que las instituciones están suficientemente capitalizadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, por lo cual no se requieren acciones inmediatas de supervisión en relación con su solvencia.