Incendios, deuda, sindicato y baja producción: crisis en refinerías de Pemex

El incendio en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, en el sur de Veracruz, no solo se suma a una larga lista de percances en otras refinerías e instalaciones, los cuales evidencian la falta de mantenimiento, inversión y en algunas ocasiones mala operación, coinciden expertos; también afectará aún más la línea de producción pues dejará de procesar 100 mil barriles diarios de combustible.

Al menos siete personas lesionadas con heridas leves: un trabajador con quemaduras y otro por intoxicación, además de cinco bomberos que participaban en controlar el siniestro, es el saldo confirmado por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el incendio registrado al interior de la refinería "Lázaro Cárdenas" en el municipio de Minatitlán, en el sur de Veracruz, durante la tarde de este miércoles 7 de abril; la explosión generó una densa capa de humo que se observaba en diferentes partes de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, después de las 16:50 una línea de transferencia se reventó y la explosión alcanzó un tanque de almacenamiento de gasolina, que generó un fuerte incendio, en el área cuatro de transferencias; debido a que la emergencia rebasó al personal contra incendios de la refinería, fue necesaria la intervención del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de Petróleos Mexicanos, es decir, solicitaron el apoyo de los bomberos de los diferentes complejos de la región.

Pero, además este nuevo incendio evidencia la necesidad de la paraestatal para echar mano de empresas privadas.

Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía escribió en su cuenta de Twitter:

Esos incendios, incidentes en general, reflejan el VERDADERO estado de las instalaciones de @pemex .



Lo peor es que es evitable. https://t.co/2d34WjYsVT — Gonzalo Monroy (@GMonroyEnergy) April 7, 2021

La publicación Energy & Commerce dio como referencia que, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), las refinerías tienen una edad aproximada entre 41 y 90 años; esta antigüedad trae consigo un nivel de riesgo elevado.

En lo que va del año van tres incendios: el de este miércoles fue el más reciente de una larga lista de incidentes que las refinerías de Pemex han reportado desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde incendios, fugas y explosiones, hasta amenazas y paros laborales, varios son los incidentes que Pemex ha registrado en sus refinerías.

El 26 de julio del año pasado, un incendio ocasionado por una fuga se registró también en la refinería de Minatitlán. A diferencia del siniestro registrado esta semana, en aquella ocasión no hubo lesionados, el fuego se controló de forma rápida y no tuvieron que detenerse las operaciones de la refinería; el 30 de diciembre del 2020, se registró una fuga de gas fluorhídrico en la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca.

En este incidente, dos trabajadores resultaron intoxicados, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Pemex.

Arturo Carranza, analista del sector energético dijo: "El argumento más certero es el deterioro de activos de Pemex. Puede ser también la falla de operación, pero hay que tomar en cuenta que las actividades de la industria de hidrocarburos están expuestos a riesgos operativos".

A pesar de ello, "sí hay deterioro en el sistema nacional de refinación y se manifiesta en los niveles de proceso de crudo y producción de petrolíferos; falta inversión en refinación, y en la baja producción de gasolinas y diésel, que está por debajo de las expectativas del gobierno".

Carranza destacó que las necesidades de inversión son altas en producción y distribución; en refinación y logística y "son tan altas que difícilmente se pueden satisfacer, porque los ingresos han venido cayendo en los últimos años por la deuda tan alta que tiene la paraestatal".

CRECE DEUDA DE PEMEX CON AMLO

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó la deuda externa de Petróleos Mexicanos a casi el doble de la que tenía en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos proporcionados, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Senado de la República, la deuda externa de Pemex aumentó 3.5 puntos entre diciembre de 2014 y diciembre de 2020.

En 2012, la deuda externa de Pemex era de 568 mil 874 millones de pesos; para los primeros dos años del gobierno priista, la misma había incrementado a 804 mil 410 millones de pesos.

Con esa tendencia, López Obrador recibió una empresa con una deuda externa de un billón 739 mil 270 millones de pesos, misma que ya aumentó hasta llegar al billón 865 mil 944 millones de pesos.

La deuda total de Pemex creció más de la mitad, desde 2012, cuando tenía un valor de 637 mil 372 millones de pesos, hasta 2 billones 137 mil 340 millones de pesos, a diciembre de 2020.

Según lo publicó la revista Forbes, en octubre del año pasado, la deuda de Pemex incrementó 516 mil millones de pesos desde enero, por los montos utilizados de sus líneas de crédito y la posición del peso frente al dólar.

Además, en febrero de 2019, se dio a conocer que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, por encima de la brasileña Petrobras, la venezolana PDVSA y la colombiana Ecopetrol.

Al respecto, Ramsés Pech, analista en temas energéticos y de competencia dijo: "financieramente la única forma de bajar la deuda de Pemex sería que la nación asuma ésta, como lo realizado con las pensiones del contrato colectivo firmado en 2015".

"La inversión realizada en las refinerías están siendo para el mantenimiento, y una parte para mejorar los procesos para incrementar una mayor salida de combustibles en cada refinería. Pero esto no se sabe a ciencia cierta en cuánto mejorara el negocio", dijo Pech.

"Debe haber un diagnóstico a cabalidad de cada refinería, y hacer un análisis de cada dinero que se está metiendo a cada refinería para haber en qué se está usando. Con este dinero que dan en cada presupuesto, cuánto es la vida útil adicional", dijo.

Pech enfatizó que en que, el incendio pudo ser por falta de mantenimiento, y ligado a una mala operación.

Por esta situación, la refinería "General Lázaro Cárdenas" de Minatitlán, dejará de procesar 100 mil barriles diarios de combustible a raíz del siniestro registrado este siete de marzo, que provocó que la factoría salga de operaciones por tiempo indefinido.

En junio del 2020, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador quien supervisó los trabajos de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación en aquella localidad.

Ahí, Oropeza dijo que las seis refinerías de la petrolera procesaron, hasta el primer semestre de 2020, un promedio de 669 mil 931 barriles diarios de crudo, que representa 41% de la capacidad nacional.

Minatitlán se ubicó en segundo lugar, detrás de la Refinería Madero en Tamaulipas. Su capacidad hasta antes del siniestro era de 100 mil barriles diarios, a pesar de que la capacidad de producción de combustible es de 285 mil barriles por día.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SNR

En cuanto al Sistema Nacional de Refinación (SNR), Pech explicó que tiene tres refinerías con configuración de coquización, lo que permite procesar una dieta compuesta principalmente de crudo pesado: Minatitlán, Madero y Cadereyta.

Las tres refinerías restantes: Tula, Salamanca y Salina Cruz, cuentan con configuración de craqueo catalítico fluidizado (FCC, por sus siglas en inglés, Fluid Catalytic Cracking), cuya dieta requiere una mayor proporción de crudos ligeros. La localización geográfica de las refinerías y sus redes de conexión, le permiten a Pemex cubrir los mercados regionales más grandes del país.

El incremento de entrada a crudos a refinerías dependerá de la producción de crudo pesado con ligero, al tener un 51% de crudo ligeros, y 49% de pesado que indican un crudo en promedio de 28 grados. "Es decir, dependeremos mucho del incremento de producción de crudos ligeros para mantener el volumen de salida de productos, y no incrementar más la salida de combustóleo. Tener una relación mayor de crudo pesado podría incrementar el porcentaje de combustóleo, y dependerá de la adición de procesos que ayuden a poder romper en mayor parte los productos de cola en la refinería".

En temas de confiabilidad, en 2019 el desempeño operativo del SNR registró un Índice de Paros No Programados (IPNP) de 5.2%, lo que representa el mejor resultado de los últimos tres años en esta materia y una mejora respecto a la meta de 5.5% del Plan de Negocios 2079-2023. En este Registro consolidado, destaca el desempeño del IPNP de las refinerías de Minatitlán y Madero.

INSUFICIENCIAS EN REFINERÍAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, el año pasado, que la rehabilitación de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos ha permitido alcanzar hasta ahora una capacidad de 50%; sin embargo, especialistas del sector han dicho que, el gasto de Pemex en el mantenimiento de sus refinerías cayó 47% en 2019, respeto al año anterior, en detrimento del sector.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal expuso que están en proceso las acciones de modernización de las seis refinerías, en el caso de las refinerías estamos mejorando la capacidad de procesamiento de petróleo.

Para 2020, el Congreso de México aprobó un presupuesto para Pemex de 640 millones de dólares con motivo del mantenimiento en sus refinerías existentes. La compañía espera procesar 788,000 b/d de petróleo crudo durante el año en curso como resultado de más trabajos de mantenimiento.

A pesar del mayor gasto en mantenimiento, eso por sí solo no ayudará a Pemex a aumentar la eficiencia de sus refinerías, de acuerdo con Rosanety Barrios, analista independiente en un reporte de OPIS by IHS Markit.

PRODUCCIÓN A LA BAJA

El gobierno no ha dado señales claras a las inversiones en el sector, ha tenido un discurso que un poco agresivo, y tanto la ley eléctrica como la de hidrocarburos poco contribuyen; se entiende la parte nacionalista que tiene que ver con tratar de fortalecer a Pemex, pero poco favorece a la inversión ni los objetivos de suministro de energéticos del país, dijo Arturo Carranza.

Explicó que los ingresos de Pemex vienen cayendo; en esa administración, en 2018, la paraestatal obtuvo ingresos por ventas de 1.6 billones de pesos y en 2019, 1.4 billones, "han venido cayendo gradualmente y en esta medida la participación de Pemex en mercado de combustibles y su caída de ingresos se explica porque ha perdido participación en mercado de combustibles".

La producción de Pemex ha estado por debajo de metas de producción; en 2020 la meta de producción era de 1.7 millones de barriles y estuvo por debajo en 1.6, lo cual obedece a que tiene problemas para incorporar nueva producción y, ha enfrentado retrasos de infraestructura.

Pemex inyecta a refinerías procesamiento de crudo de 592,000 barriles en 2019 y para 2020, un poco menos; en petrolíferos produjo 626,000 barriles diarios y en 2020, 596,000. A pesar de que los montos de inversión se han incrementados, pues según el presidente Andrés Manuel López Obrador desde finales de 2018 a la fecha su gobierno ha inyectado 25,000 millones de pesos en modernización de refinerías y a pesar de eso, la producción de petrolíferos como gasolina y diésel ha bajado.

Las inversiones no han sido suficientes para modernizar la producción, es un argumento de las tres agencias calificadoras; en el gobierno mexicano si hay voluntad de invertir más, pero tomando en cuenta la situación tan compleja no está alcanzado objetivos por lo que urge flexibilizar operación de Pemex, utilizar otros mecanismos, como la inversión privada.

SINDICATO ¿LASTRE O ALIADO?

El sindicato ha representado en algunas ocasiones una "camisa de fuerza", pero tiene que ver con los términos de la relación entre éste y la administración.

Arturo Carranza destacó que el contrato del sindicato es poco flexible, y éste establece el número de trabajadores sindicalizados que deben estar destinados en cada una de las 6 refinerías de Pemex, pero en ocasiones por las condiciones deterioradas de las instalaciones no hay condiciones de trabajo y no se pueden mover a otras refinerías.

Por ejemplo, dijo, en Salamanca-Tula, las refinerías no se han rehabilitado y no operan al 100% entonces no tienen materia de trabajo y trabajadores de esa zona podrían estar en Cadereyta pero no es posible porque el propio contrato no lo permite.

Esto es adicional al deterioro de la infraestructura hay un problema con la productividad laboral.

"Es necesario romper cuellos de botella en materia laboral pero hace falta entendimiento y romper lastres", afirmó.

En marzo pasado después de cinco sexenios la era de Carlos Romero Deschamps al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) llegó a su fin.

Si bien Romero Deschamps se jubiló "voluntariamente", hay una lista de demandas en su contra a las que deberá hacer frente por enriquecimiento inexplicable y fraude, dos de ellas ante la Fiscalía General de la República (FGR).