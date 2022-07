Inauguración de Dos Bocas, contra viento y marea

El próximo 1 de julio se inaugurará la refinería "Olmeca" en Dos Bocas, Tabasco, uno de los proyectos insignia de la actual administración. Hasta el momento, según reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, la obra lleva un sobrecosto de 30%, de acuerdo con el Plan de Negocios 2021-2025 de Petróleos Mexicanos (Pemex) la refinería no iniciará operaciones regulares sino hasta 2023, y según el documento, tiene planeado procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo.

A unos días de su inauguración, no existe información pública sobre su capacidad de producción en la etapa inicial, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"El desarrollo del proyecto de Dos Bocas se ha caracterizado por la falta de planeación y opacidad: no cuenta con un análisis de costo-beneficio, las obras se iniciaron sin una manifestación de impacto ambiental, no se valoraron alternativas más eficientes para incrementar la producción de petrolíferos en el país. Además, no se conocen los verdaderos costos del proyecto", dijo.

Inauguración a medias

El presidente López Obrador inaugurará este viernes 1 de julio la primera fase de la refinería Olmeca, es decir, únicamente el complejo de oficinas administrativas de este megaproyecto.

Gonzalo Monroy, experto en el sector energético comentó a La Silla Rota: "(Dos Bocas) se sustentó en estrategia de política pública de autosuficiencia energética en gasolina y diésel, pero es inconsistente con la realidad".

El experto destacó que en la construcción falta más de un año. A finales del 2023 terminará la construcción total, a eso hay que sumar los tiempos de las pruebas de arranque, de 18 a 24 meses. "El inicio de operaciones no será en este sexenio sino hacía en 2024 0 2026" .

"El error es pensar que los tiempos políticos dictan los tiempos de la industria y los fierros", dijo Monroy.

Además, consideró que la refinería de Dos Bocas será un proyecto de sustitución, no de agregación o complementación de refinerías ineficientes como la de Minatitlán y Puerto Madero.

Sobrecosto y opacidad

El IMCO dio como referencia que la inversión prevista fue de alrededor de 160 mil millones de pesos –8 mil millones de dólares– sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido un sobrecosto de entre 3 y 4 mi millones de dólares: entre 38% y 50% más que lo estipulado en el presupuesto original.

Destacó que el proyecto ha sido desarrollado por una empresa filial de Pemex –PTI Infraestructura de Desarrollo– que por su naturaleza jurídica no tiene las mismas obligaciones de transparencia que las empresas subsidiarias o el corporativo, "por lo que no hay información suficiente sobre el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en la Cuenta Pública".

Además, dijo, más allá del incumplimiento del calendario de inversión del proyecto, de sus sobrecostos y de la marcada opacidad que lo ha caracterizado, evidencia de las deficiencias estructurales en la construcción de infraestructura en el país, por lo que la eventual entrada en operación de la refinería "Olmeca" será un paso en la dirección contraria de lo que necesita Pemex, el país y el mundo.

El negocio de refinación ¿es negocio?

El tránsito gradual hacia economías con un menor uso de combustibles fósiles y mayor penetración de energía con baja huella de carbono, conocido en términos sencillos como transición energética, ha obligado a las empresas petroleras en el mundo a replantear el modelo de negocio de la refinación de crudo. En el futuro previsible habrá demanda de productos derivados de los hidrocarburos, pero las necesidades evolucionan y los usos serán distintos. IHS Markit estima que en 2050 la demanda mundial de productos refinados no rebasará los 75 millones de barriles diarios (MMdb). Actualmente la capacidad instalada global asciende a 105.6 MMbd. Las empresas refinadoras enfrentan el desafío de adaptarse a este nuevo entorno. IHS Markit estima que los refinadores globales invertirán 150 mmdd en medidas de descarbonización durante las próximas tres décadas.

Para Ramsés Pech, especialista en temas energéticos, Dos Bocas e s un proyecto "que se está convirtiendo en una necesidad para el país. Ante la imposibilidad que las 5 refinerías incrementen el volumen de salida de productos y p ara poder llegar a ser autosuficientes deben cumplirse las siguientes premisas:

1.- Que las seis refinerías incrementen su utilización de 54% actual al 84%, operando cuando al menos 320 días sin paros.

2.- Refinería de Dos bocas empieza a operar en 2023 en forma comercial, que no se retrasen los tiempos

3.- Los productos que salen de Deer Park pueda ser enviados en su totalidad en forma diaria a México. Pero eso dependerá de la logística que incluya un número de barcos que estén circulando en forma diaria para su envío.

Deficiencias en el desarrollo de la refinería "Olmeca"

1) Planeación inadecuada

-De acuerdo con el IMCO, el desarrollo de la refinería sufrió de una planeación inadecuada al no contar con un análisis de costo-beneficio, una manifestación de impacto ambiental en tiempo y forma, así como al no existir estudios públicos sobre otras alternativas para incrementar la producción de petrolíferos en el país.

A pesar de que por ley todos los programas o proyectos de inversión pública que tienen un costo superior a los 500 millones de pesos deben contar con un análisis costo-beneficio a partir del cual se valore si sus beneficios sociales son mayores que sus costos, en el caso de la refinería de Dos Bocas, dicho análisis nunca se llevó a cabo.

-Tampoco se valoraron otras alternativas quizás más eficientes para incrementar la producción de petrolíferos, como la rehabilitación de las refinerías existentes que, en conjunto, operaron al 50.1% de su capacidad durante el primer trimestre de 2022.

-La ubicación de la refinería en el municipio de Paraíso, Tabasco, ha sido señalada en reiteradas ocasiones como no idónea por estar en un terreno expuesto a inundaciones.

2.-Inadecuado ejercicio de los recursos públicos

Debido a una inadecuada estimación de los costos y planeación del proyecto, el costo de la refinería será mayor que el presupuesto original. El monto de inversión previsto originalmente para la construcción de la refinería fue de alrededor de 160 mmdp –8 mil millones de dólares (mmdd)– sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido un sobrecosto de entre 3 y 4 mmdd: entre 38% y 50% más que lo estipulado en el presupuesto original. Bloomberg, por su parte, estima a partir del valor de los contratos de obras para la construcción de la refinería, que su costo total será de entre 16 y 18 mmdd.

-Más allá del costo monetario que implica la construcción de la refinería, la estrategia del gobierno implica un costo de oportunidad en términos de los recursos que se han dejado de gastar en otros rubros como salud, educación o seguridad pública. Las aportaciones asignadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2022 a la construcción de la refinería "Olmeca" equivalen, por ejemplo, a los recursos ejercidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (163.8 mmdp) durante este periodo.

3.-Opacidad

PTI Infraestructura de Desarrollo es una empresa filial de Pemex establecida para desarrollar el proyecto de Dos Bocas. La Ley de Petróleos Mexicanos otorga a Pemex la posibilidad de contar con empresas subsidiarias y filiales. Las subsidiarias operan bajo el mismo régimen especial que el corporativo, con obligaciones de transparencia como reportar a la Cuenta Pública, y procesos competitivos en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, entre otras. Las empresas filiales, por su parte, operan bajo derecho privado, es decir, no tienen las mismas obligaciones de transparencia y contrataciones para poder operar y competir con la misma flexibilidad que una empresa privada.

A horas de su inauguración, ¿En qué condiciones está la refinería?

-La Sener informó que la obra ya se encuentra en su etapa de construcción final. En la semana del 14 al 18 de mayo arribaron a Dos -Bocas los reactores fabricados en Italia.

-A partir del 20 de junio, en el cuarto de control central se instalaron las consolas de control de proceso para dar inicio con la capacitación.

-Asimismo, se planea que en julio todavía se realice la instalación de cableado, tuberías, el gasoducto y equipos.

-Jorge Andrés Castañeda, fundador de la consultora Kairos Analytics dijo en entrevista en W Radio que la apertura será sólo de oficinas, ya que, aunque estuvieran listas todas las instalaciones, aún falta la infraestructura auxiliar que convertiría el petróleo en gasolina, por lo que sería hasta el siguiente año que comenzaría la producción.

4 empresas invitadas a la construcción

Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas fueron catalogadas como las mejores del mundo, de acuerdo con un estudio y una investigación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de los consorcios Technip, KBR, Bechtel, y Worley Parsons.

Al ser cuestionado sobre presuntos señalamientos de corrupción a dichas firmas, el mandatario federal indicó que cada una de ellas había construido más de 100 refinerías en el mundo, en promedio, "son las de más experiencia en la construcción de refinerías", pues el proyecto en Tabasco se debe terminar en tres años.

"Son las mejores del mundo las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación, esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías", lanzó.

Licitación desierta

El gobierno declaró desierta la licitación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la obra, que iniciaría exactamente el 2 de junio de 2019 y que estaría a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener).

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en ese momento que las empresas que presentaron sus propuestas técnicas y económicas incumplieron las bases que se emitieron en la convocatoria.

"Se pasaron de los 8 mil millones de dólares y en el tiempo de construcción. No haremos ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio", afirmó el presidente López Obrador en conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que las empresas que participaron en la licitación planteaban un costo de entre 10 y 12 mil millones de dólares, las tres se pasaban de los 8 mil millones de dólares y también en el tiempo de entrega de la obra, sólo una se comprometía a tener la refinería en el 2023, otra hasta al 2025. "No vamos a dejar obras inconclusas como las que nos heredaron", agregó.

Afirmó que el proyecto lo llevarían a cabo con el apoyo de los técnicos y trabajadores mexicanos a los que llamó a participar, para darle "contenido nacional". Con la construcción de la refinería se crearían 100 mil empleos y estaría la obra supuestamente terminada en mayo de 2022.

Cabe recordar que los consorcios Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs, así como las empresas Technip y KBR, invitadas a participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, solicitaron una prórroga para entregar sus propuestas del proyecto.

Se supone que, la Refinería Dos Bocas tendrá una capacidad de 340 mil barriles por día y el tipo de crudo a procesar será de 22 grados API, cuyas instalaciones ocuparán 566 hectáreas de terreno de propiedad federal.

Asimismo, de acuerdo con el discurso oficial, la instalación industrial en Tabasco significaría una inversión de entre 150 y 160 mil millones de pesos, por lo que con las seis refinerías rehabilitadas con que cuenta el país y la nueva se busca la autosuficiencia y no comprar la gasolina en el extranjero.

cj