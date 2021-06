IFT da luz verde para compra de Fox Sports México

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que aprobó el contrato de compraventa de acciones de Fox Sports en México por parte de Grupo Lauman.

La venta del negocio Fox Sports en México resultó de las condiciones impuestas por el Pleno del Instituto a Disney y 21Century Fox el 11 de marzo de 2019, entre las que se encontraba la venta del negocio deportivo a un tercero independiente de Disney y 21CF, en términos viables y competitivos, a fin de corregir los riesgos en el mercado relevante de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales (canales de programación, paquetes de canales y programas) a proveedores del servicio de televisión y audio restringidos, en la categoría programática de Deportes.

En este sentido, el Pleno aprobó este lunes dicho contrato de compraventa.

También, autorizó llevar a cabo la concentración notificada por la que Grupo Lauman adquiere el negocio Fox Sports en México, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 90 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Como parte de este procedimiento de desincorporación, el 14 de mayo de 2021, el Pleno del Instituto acordó que Grupo Lauman cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en el sentido de que:

-Es independiente de Disney/21CF y de las personas perteneciente a su grupo de interés económico

-No ha tenido una relación de negocios previa con Disney/21CF que ponga en riesgo el objeto de la desincorporación y/o el proceso de competencia y libre concurrencia en este mercado relevante y los relacionados

-Cuenta con capacidad financiera e incentivos para adquirir y operar el negocio Fox Sports en México, así como para concluir adecuada e inmediatamente con la desincorporación

-Tiene la capacidad y los incentivos para competir de manera independiente en el mercado relevante, de forma viable y competitiva

-En el caso de que adquiera el negocio Fox Sports en México, ello no genera fenómenos de concentración contrarios al interés público ni riesgos de competencia en el mercado relevante y relacionados

-No retrasa o puede retrasar el proceso de desincorporación

El Pleno determinó que en el contrato de compraventa de acciones celebrado entre las subsidiarias de Grupo Lauman y 21CF no se identificó que contenga elementos o cláusulas que puedan generar riesgos en materia de competencia económica, y se prevé que la consumación de dicho contrato en sus términos tendría como resultado la transmisión del negocio Fox Sports en México en marcha, viable, competitivo e independiente de Disney/21CF, a un nivel comparable previo al que operaba antes del cierre de la operación.

Asimismo, el Pleno determinó que no se prevé que la concentración notificada por Grupo Lauman y 21CF tenga o pueda tener por objeto o efecto conferir poder sustancial al grupo de interés económico de Grupo Lauman, ni establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el acceso a los mercados y servicios analizados y/o facilitar el ejercicio de conductas prohibidas por la ley.

Por ello y como resultado de la operación de desincorporación, Grupo Lauman adquiriría el negocio Fox Sports en México: Grupo Lauman y el negocio Fox Sports en México participan en mercados distintos.

Fox Sports en México participa en actividades relacionadas con la provisión y licenciamiento de canales y programas en la categoría programática de deportes, mientras que Grupo Lauman participa en actividades diversas, incluyendo la provisión y venta de equipos, instalaciones y servicios para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales, así como la provisión y el licenciamiento de canales restringidos en la categoría programática de noticias.

En caso de que Grupo Lauman adquiera al negocio Fox Sports en México, integraría verticalmente sus actividades del mercado relacionado de equipos, instalaciones y servicios, con las actividades que el negocio Fox Sports en México realiza en el mercado relevante de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales (canales de programación y paquetes de canales) en la categoría programática de deportes a operadores.

No obstante, "no se identifica que esa integración otorgue a Grupo Lauman la capacidad e incentivos para cerrar el mercado relacionado de equipos, instalaciones y servicios y con ello desplazar a sus competidores en el mercado relevante. Tampoco se identifica que esa integración otorgue a Grupo Lauman la capacidad e incentivos para cerrar el mercado relevante y con ello desplazar a sus competidores en el mercado relacionado de provisión de equipos, instalaciones y servicios.

En tanto los activos del negocio Fox Sports en México no sean transferidos en su totalidad a Grupo Lauman y, por lo tanto, se consuma la transacción propuesta, incluyendo el cambio de control de ese negocio Fox Sports en México, no podrán tenerse por cumplidas las condiciones estructurales establecidas, por lo que Disney y 21CF continúan obligadas, entre otros, a no realizar ninguna acción que pueda comprometer la desincorporación o su realización de la manera más expedita posible.

TRASCENDIDOS

Desde mayo pasado trascendió que el empresario Manuel Arroyo, propietario del Grupo Lauman y del periódico El Financiero se convirtió en el nuevo dueño de la cadena de contenidos deportivos Fox Sports México, luego de llegar a un acuerdo con Disney, operación que fue aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El periodista Mario Maldonado, columnista del periódico El Universal reveló que este viernes Grupo Lauman y Disney firmaron el acuerdo.

Poco antes de darse a conocer que Grupo Lauman era el propietario de Fox Sports, el IFT había negado una nueva prórroga a Disney para deshacerse de Fox Sports. De agotarse el plazo para la venta de activos de Fox Sports México, Disney debía transferir los activos a desincorporar (activos de Fox Sports) a un Fideicomiso, que deberá constituirse en un banco mexicano, y éste tendrá un plazo de un año para vender o liquidar el negocio, de acuerdo con Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En entrevista con Fórmula Financiera, Cuevas recordó que en el último año se otorgaron 4 ampliaciones en el último año. " A partir de marzo (del 2020) valoramos la cancelación de actividades y cierre de negocios (por la pandemia del coronavirus) lo que implicó la imposibilidad de reunirnos, de viajar y en ese contexto, incluso la suspensión de torneos deportivos que afectó la marcha normal de los negocios y en ese sentido se dieron las ampliaciones, dado que no había actividad normal conforme a la cual se pudiera valorar y poner un precio de venta al negocio".

Sin embargo, ahora "consideramos que las condiciones han cambiado": los torneos deportivos se han reanudado, las competiciones se han reanudado y esa es la materia prima del negocio a desincorporar; "el avance de la vacunación en Estados Unidos ha permitido retomar actividades presenciales y, no decimos que haya desaparecido la pandemia pero las condiciones son distintas y por tanto ya no privan las causas que impedían considerar como debía valorarse el negocio, la posibilidad de los interesados de retomar pláticas y negociaciones de forma natural".

El funcionario explicó que, de acuerdo con la resolución dictada en marzo del 2019 corresponde que Disney transfiera los activos a desincorporar a un Fideicomiso. A través de una institución fiduciaria, un banco mexicano, éste tendrá un plazo de un año para vender o liquidar el negocio.

Detalló que se podría hacer una venta integral o una liquidación en partes del negocio (activos de Fox Sports) y habrá un plazo de un año a partir de que el Fideicomiso esté constituido; Disney tiene que proponer reglas al IFT para la constitución del Fideicomiso.

SÍ PODÍA VENDER

Adolfo Cuevas, presidente del IFT explicó que puede ocurrir la venta en el transcurso de la constitución del Fideicomiso, pero dependerá también de que los compradores potenciales sean calificados como viables por el Instituto, que no tengan un problema de competencia, que sean agentes económicos con solvencia financiera para hacer el negocio viable a largo plazo.

"Seremos cuidadosos que no haya abuso con las ampliaciones. Hay un plazo original de 10 días para presentar propuesta de reglas de fideicomiso, pero también hay posibilidad de solicitar ampliación de plazo", dijo.

El IFT debe analizar y sesionar en pleno para aprobar las reglas que proponga Disney. "El IFT sesiona cada 15 días y podríamos tardar pocos meses". "Verificaremos que los plazos se cumplan; sabemos que sí hay agentes interesados y que estaban en negociación".

NO DIERON EL SÍ

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) negó la solicitud de The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox sobre una ampliación a la suspensión del periodo de desincorporación para vender el negocio de Fox Sports en México, por lo que dicho periodo concluye el 7 de mayo del 2021.

El IFT dio a conocer que las empresas solicitaron una ampliación más a la suspensión del plazo de desincorporación otorgada previamente por el Pleno del Instituto, y que venció el 1 de mayo.

Sin embargo, el Instituto consideró que las circunstancias ocasionadas por la pandemia del coronavirus, que en su momento afectaban el proceso de desincorporación, hoy en día son distintas.





































