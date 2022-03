IFT analizará controversia por omisión en nombramientos: Javier Juárez

El Instituto Federal de Telecomunicaciones evaluará la conveniencia de presentar una controversia constitucional contra la omisión del presidente de la República de enviar al Senado las propuestas para el nombramiento de los comisionados que le hacen falta a su pleno, de acuerdo con Javier Juárez Mojica, nuevo presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones.

Debido a la falta de propuestas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en consecuencia un nombramiento desde del Senado, Juárez Mojica asumió la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al ser el comisionado con mayor antigüedad.

Javier Juárez dijo: " Se platicará en el Pleno en términos estrictamente legales. Las controversias son presentadas por el presidente (del IFT) en funciones previa aprobación del Pleno como máximo órgano de gobierno del Instituto y en función de eso valorar la conveniencia de presentarla".

En entrevista e n el programa radiofónico Mesa de Opinión El Heraldo y La Silla Rota, el nuevo presidente del IFT advirtió: "C on una conformación de 4 ya hay facultades que no podemos ejercer, es una legalidad que necesitamos y se deberá valorar".

A pesar de ello, destacó "el IFT no se paraliza".

Sin embargo, reconoció: "Y a no podemos realizar algunas atribuciones que nos mandata la Constitución y la ley porque se requieren 5 votos y somos 4".

Por ello, recientemente el Pleno del IFT aprobó por unanimidad el Acuerdo mediante el cual modificó diversas disposiciones de su Estatuto Orgánico, entre las que destacaron las correspondientes al quórum necesario para que sesione el Pleno.

El órgano regulador explicó que, con el fin de evitar la paralización del Instituto en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, se hizo necesario ajustar el requisito de presencia física o virtual para que cuando menos tres comisionados puedan comenzar una sesión de Pleno válidamente, así como para convocar a sesiones extraordinarias.

Vacantes que pesan

Juárez Mojica reemplazó a Adolfo Cuevas Teja, quien también estuvo al frente del IFT durante los dos últimos años, debido a que en este tiempo el Senado tampoco designó a alguien para presidir el organismo.

El nuevo presidente del regulador de las telecomunicaciones en México concluye su cargo como comisionado en 2025.

Tras el nombramiento, el regulador de las telecomunicaciones se queda con cuatro comisionados de los siete que requiere. Desde hace más de un año, el órgano regulador de las telecomunicaciones opera con cinco comisionados. Debido a esto, el IFT tuvo que modificar su estatuto orgánico para poder emitir resoluciones.

Sin filias ni fobias

Tras asumir la presidencia del IFT, Javier Juárez dijo: "En términos de ley, a partir de hoy asumo la suplencia por ausencia de presidente del IFT. Se trata de una alta responsabilidad que ejerceré sin filias ni fobias, guiado por el interés público y en el marco de la Constitución y las leyes".

En términos de ley, a partir de hoy asumo la suplencia por ausencia de presidente del @ift_mx. Se trata de una alta responsabilidad que ejerceré sin filias ni fobias, guiado por el interés público y en el marco de la Constitución y las leyes. pic.twitter.com/e2waZBfd4g — Javier Juárez Mojica - ???? (@juarezmojica) March 1, 2022

"El IFT es una institución pública del estado mexicano y estamos para contribuir a cumplir metas nacionales, independientes de intereses económicos y coyuntura políticas", dijo a El Heraldo y La Silla Rota.

El funcionario destacó que "estamos diseñados constitucionalmente con autonomía, y lo que quiere decir es que nos regimos por el deber ser de la constitución y las leyes".

Reconoció que el IFT está en la misma situación que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en la falta de comisionados- la Comisión ya presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional-"pero cada quien tiene sus atribuciones, somos organismos parte del estado do mexicano, hay que trabajar y hacer sinergias en beneficio del interés público y a favor de la sociedad".

















































cj