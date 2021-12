Huawei y Ericsson proveerán de 5G a TIM Brasil

Huawei y Ericsson serán los proveedores de la tecnología 5G en Brasil, informó el CEO de la compañía TIM Brasil, Pietro Labriola.

De acuerdo con Labriola, la compañía no quiere acelerar las cosas, pues considera que es mejor dar pasos lentos pero seguros.

"No vamos a saltarnos pasos. No queremos ser los primeros en tener una antena 5G. No vamos a anticipar nada para ser los primeros sólo por marketing", dijo el director general de TIM Brasil.

A estas declaraciones se sumaron las de Alberto Grizelli, CRO de TIM Brasil, quien aclaró que es demasiado pronto para tener una definición sobre los precios de los planes 5G; sin embargo, refrendó lo dicho por Labriola: queremos el 5G real y no el de marketing, como hemos estado hablando durante un tiempo.

La compañía tiene que cumplir con la fecha límite para el despliegue de 5G en las grandes ciudades –hasta julio de 2022–, aunque se considera "demasiado corta", en opinión del CTIO de la compañía, Leonardo Capeville.

En últimas fechas surgieron las dudas sobre si la empresa líder en telecomunicaciones a nivel mundial colaboraría con TIM Brasil, por lo que, tras estas declaraciones, se confirma la participación de Huawei en el despliegue de la tecnología 5G