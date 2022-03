Hombre se queda atrapado en el banco y la policía lo rescata

Después de cerrar su cuenta de banco, un hombre quedó atrapado en las cajas de seguridad; intentó llamar al banco, hacer señales diferentes a las cámaras de seguridad y golpear las puertas, pero nada funcionó.

Publicó una selfie con cara sorprendida y con cubrebocas en su cuenta de Twitter y escribió: "Hola me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tiene timbre, por suerte llegan datos móviles".

Su historia se viralizó rápidamente en redes sociales, dónde siguió contando el estatus de su historia. Esteban, quien se encontraba en Argentina como turista, consiguió salir con ayuda de la policía, pues decidió llamar al 911. "Vino la Policía. Ya estoy afuera. Gracias. Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron. Excelente la Policía", escribió.

El jovén describió que pensó en diferentes formas de llamar la atención de los encargados de la sucursal donde se encontraba, tales como, hacer un boquete, prender fuego, o robar las otras cajas de seguridad, no obstante, no hizo ninguna.

Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad.



¿Me abren por favor?



Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles. pic.twitter.com/awYvN0ljwC — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

Por otro lado, y con mucho ingenio el jóven emprendedor vio el lado cómico y positivo de su anécdota, y tuiteó: "Para evitar que esto vuelva a pasar, creé una tienda online con el kit para sobrevivir al visitar la caja de seguridad de tu banco favorito".

En su lista decidió crear un lista de artículos para sobrevivir a una emergencia, en caso de vivir una experiencia similar a la de él, donde incluyó un megáfono, un walkie talkie, una bolsa de dormir, un timbre, un celular, una linterna comida y un curso de bitcoin.