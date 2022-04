"Hice varias compras a meses sin intereses y sin darme cuenta deuda impagable"

"El problema no fue usar la tarjeta, me fui con la finta de hacer pagos a meses sin intereses pero cuando me di cuenta, los pagos que tenía que hacer mensualmente se hicieron una bola de nieve y una deuda impagable", contó Ytzel.

Ella reconoció que tiene un problema: "Soy compradora compulsiva, y en el intento mental de no endeudarme busco 'promociones' o pagos a plazos, el detalle es cuando se acumulan, los pagos a los que estaba obligada, en ocasiones, no tenía para pagarlos".

El truco

El tema con los meses sin intereses es que puede ser un gancho para que las tiendas vendan más, de acuerdo con Prestadero. Por esa razón, ofrecen mucho este tipo de promociones.

Muchas veces las gente no tiene el dinero en ese momento, y si les dices, te lo difiero a 6 o 12 meses, las personas compran. Las tiendas tienen este incentivo porque venden más, son pagos, en teoría, más pequeños.

Sin embargo, si bien son mensualidades sin intereses, el problema aparece cuando la gente no tiene la disciplina de pagarlos. "Y junto con esos meses, se acumulan otros saldos en la tarjeta".

Poner un límite a los gastos, no abusar de las tarjetas de crédito y tener especial cuidado con los meses sin intereses, es vital para que las deudas no te atrapen, de acuerdo con Piggo, aplicación para el ahorro.

Señaló que el dinero debe ser un medio para alcanzar una meta, un sueño o propósito, pero hay que tener cuidado, pues si no se tiene un control se puede gastar hasta lo que no se tiene.

Una forma de saber si se está gastando de más, es si cada vez alcanza menos el dinero, lo cual se debe a la falta de un presupuesto real. Recomendó analizar los gastos de cada mes y organizar un plan de pago.

Otra señal, es cuando ya no es suficiente una sola tarjeta de crédito, lo que significa que se está abusando de ella. Lo mejor es pagar el total de la deuda que se tiene en éstas, y quedarse sólo con una.

También, advirtió que se debe tener cuidado con los meses sin intereses, pues esta forma de pago sólo es un mecanismo de financiamiento. Si no se pone un alto, se termina pagando sólo el mínimo, y lo de los meses sin intereses sólo serán una fantasía.

Ni tan buena opción

Las opciones de compras a crédito "sin intereses" en México es de 670,000 millones de pesos al año, lo que representa un incremento de hasta 20 veces respecto al primer trimestre de 2020, de acuerdo con Edgar Schwartz, director de Solventium, reparadora de crédito.

"El comprar ahora y pagar más tarde, permite a los minoristas aumentar las ventas, mientras que los compradores obtienen préstamos sin intereses siempre que realicen los pagos a tiempo. Sin embargo, su uso resulta imprudente", dijo el directivo.

Esta forma de servicios financieros en rápida expansión, relativamente nueva y en gran medida no regulada, afecta sobre todo a consumidores jóvenes ubicados en áreas pobres que transfieren uno o más de estos pagos "sin intereses" a tarjetas de crédito, con lo que incurren en tasas de interés anuales de hasta el 20%.

Asimismo, emplear tarjetas de crédito para pagar por comprar ahora y pagar cuotas posteriores aumentó más de 20 veces en México en los últimos tres años, dice el director de Solventium.

Se detectó que es más común entre los consumidores jóvenes y aquellos en áreas más pobres mover los pagos de meses sin intereses a tarjetas de crédito. Estos consumidores pueden ser los más vulnerables, dijo el director de la reparadora de crédito.

Ahora, aunque las compras individuales de pagos a meses sin intereses suelen ser por pequeñas cantidades, con un valor medio de una cuota de 320 pesos, por ejemplo, se suman rápidamente con múltiples cuotas y compras repetidas.

























































cj