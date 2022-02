"He tenido que comprar menos o comprar otros productos porque no alcanza"

Desde hace ya varios meses Martina insistentemente le dice a su esposo que no le alcanza, o le alcanza para menos el dinero que le da para los gastos del hogar, principalmente la comida.

"Suelo ir al tianguis los miércoles porque en ocasiones compro a mejor precio, pero hoy en día ni eso es posible. Todo está muy caro, o escaso, los vendedores me han llegado a decir que al menos todavía están caros los precios, pero no hemos llegado al momento en que no haya".

Contó que este miércoles, "mi esposo me dio $700 pesos y yo $200 más de los que había ahorrado de mi gasto en otras semanas".

"En el tianguis compro un poco más productos, porque en el mercado con eso no me habría alcanzado ni para la mitad", dijo.

Sin embargo, en la dieta ya no está el salmón. El kilo de éste, que se compra hasta en $450, y que Martina solía comprar al menos una vez a la quincena, ahora se ha cambiado por filete de cazón porque es más económico, "lo puedo encontrar hasta en 250 el kilo, y en casa somos 5 personas, así que en nos toca de un filete por cabeza".

En la casa de Sonia se ha optado por comer más sopa, o arroz. El consumo de carne se ha disminuido al igual que la pechuga de pollo, por piernas o muslos.

"En casa nos gusta más la pechuga de pollo, pero ahora cuesta el kilo $110 cuando antes estaba en 69-70 pesos".

Fruto no perdona el café con pan de azúcar, aunque ahora ha tenido que cambiarlo por bolillos y con menos frecuencia: "Es posible que sin quererlo nos beneficie el ahorro en el pan dulce porque ahora compramos más bolillo, aunque éste también ha sibido de precio, pasó de 1.50 pesos a 2.50, pero definitivamente es más económico, la pieza de dulce por muy barata está en 7 o 10 pesos".

Alza de precios

Entre enero de 2021 y enero 2022 hubo productos de la canasta básica que tuvieron alzas constantes, como la carne de res y el pollo, que registraron hasta 10 y ocho incrementos mensuales, respectivamente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la Ciudad de México, el precio máximo del bistec de res al 11 de febrero estaba en 204 pesos el kilo, mientras que en la misma fecha de 2021 se podía adquirir en 169 pesos, es decir, un incremento de 21%, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, estimó que para todo 2022 la inflación se ubicará por encima del 4% a tasa anual, acercándose a este nivel hacia diciembre para cerrar el año cerca de esta cifra. "Durante el año podrían observarse nuevas presiones inflacionarias debido a la prolongación de los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, la volatilidad en los precios de las materias primas, principalmente petróleo y productos agropecuarios, y la reactivación económica del sector de servicios".

El precio de los alimentos de la canasta básica son los que más han golpeado el bolsillo de los mexicanos. Según el Inegi, los productos que tuvieron mayor incidencia en la inflación de diciembre fueron la carne de res, el limón, la gasolina de bajo octanaje, el pollo y el plátano, todos ellos productos de la canasta básica.