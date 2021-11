"He sido hostigado para fines de cobranza, pero resulta que robaron mis datos"

"Recibí un mensaje en el que me advertían que una persona de mi trabajo está haciendo mal uso de mis datos personales, que además, solicita créditos y me deja a mi de referencia, inmediatamente contacté a este compañero, pero negó haber dado mis datos y mucho menos dejarme como aval para pedir dinero; sin embargo, ya son varios los mensajes que recibo de esta empresa, e incluso me avisan que podría seguir recibiendo más comunicaciones", dice José Luis.

El afectado dice que además de que le resulta molesta la situación, "es preocupante que empresas que no conoces, a las que nos has contactado tengan tus datos y con toda libertad hagan contacto intimidatorio contigo".

José Luis cuenta que, después de varios mensajes "volví a encarar a este compañero, quien nuevamente negó haber proporcionado mis datos de contacto y entonces busqué información de dicha empresa en redes sociales y me encontré con que este su modo operandi, no sé cómo pero obtiene los datos de las personas y empieza el hostigamiento".

Al respecto la Condusef ha respondido por la misma vía, Twitter: "Te asesoramos, envíanos un correo electrónico a la cuenta asesoria@condusef.gob.mx indicándonos la situación y tus datos de contacto para brindarte la atención necesaria".

La empresa Inscash ha sido acusada de cometer fraude en contra de sus clientes, a quienes robaría datos de sus teléfonos celulares, específicamente sus listas de contactos, para hostigarlos y obligarlos a pagar, aunque no se haya concretado ningún préstamo.

De acuerdo con la policía cibernética, este tipo de aplicaciones también contienen un malware, el cual roba contenido multimedia para comenzar a extorsionar a quien accedió a los permisos.

El Consejo Ciudadano de Seguridad advirtió que este tipo de apps incurren en delitos como daño a la imagen, daño moral, daño a la privacidad, así como daño a las instituciones.