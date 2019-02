Hasta mil 500 pesos del salario en México se van en agua, refrescos y cigarros

REDACCIÓN 12/02/2019 04:20 p.m.

Son diversos los factores que hacen que el mexicano estire su salario para sobrevivir hasta la próxima quincena. En adición al alza en los precios, entre gastos fijos, pago de servicios y deudas, las finanzas personales se ven afectadas, sobre todo si te encuentras implementando algún plan o técnica de ahorro.

No obstante, de los desembolsos que más golpean nuestra economía son los llamados “gastos hormiga”. Es decir, aquellas compras que muchas veces nos hacen salirnos de nuestro presupuesto diario y que, por no ser de un volumen alto, no alcanzamos a percibir en su verdadera dimensión.

Dentro de este tipo de compras se incluyen botellas de agua, refrescos, cigarros, dulces, botanas y hasta las propinas que das por cualquier tipo de servicio.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el porcentaje de su salario que el mexicano destina a estos pequeños gastos oscila entre el 12 y 15%. Por lo que de un sueldo de 10 mil pesos mensuales, se pueden gastar hasta 1,500 pesos en gastos hormiga.

En virtud de ello, te compartimos una serie de recomendaciones, basada en sugerencias que la firma Credifiel ha emitido, con el fin de evitar ese -nada minúsculo- castigo a tus finanzas:

1. Lleva solo el efectivo que necesitas: limitar el efectivo que llevas contigo puede ayudarte a decirle adiós a los gastos hormiga, pues sólo llevarías el efectivo necesario para tus gastos diarios o bien cuando vas de compras. Evita hacer uso de tus tarjetas de crédito o débito.

2. Organiza tus finanzas: Para poder sobrellevar la quincena lo ideal es que tu gasto opere conforme a un presupuesto mensual o semanal, según el que te funcione de mejor manera.

3. Lleva la cuenta: Aunque puede llevarte un poco de tiempo, no te llevará bastante el detenerte a sumar lo que te gastas diariamente. Ello te permite hacer conciencia de ello para que evites hacerlo en exceso.

4. Dale un destino a tu ahorro: Ahorrar siempre es bueno, pero resulta ser más beneficioso cuando le pones una causa o un nombre, destinar tu ahorro para un viaje o para comprarte un carro, será una motivación adicional y hará todo más fácil.

5. Compra de manera inteligente: Intenta comprar al mejor precio posible, sin dejarte llevar por las promociones y sólo consume lo que es necesario.

