Hasta 2027, mexicanos podrán recuperar su nivel de ingresos: analistas

El camino a la recuperación económica será largo, toda vez que se mantendrá un entorno de inversión bajo y la tendencia del empleo será difícil; con ello la economía regresará a los niveles previos a la crisis hasta 2024, mientras que el ingreso de los mexicanos podría recuperarse hasta 2026 o 2027.

De acuerdo con especialistas financieros de BBVA México, consultados por Milenio se viene una recuperación muy lenta e incompleta.

Según Carlos Serrano, economista en jefe del banco, el crecimiento estimado para este año será de 3.2 por ciento y vemos más riesgos a la baja porque habrá una primera mitad del año con un bajo dinamismo económico por las medidas de confinamiento y el crecimiento de contagios por covid-19, lo que provocará una caída en la movilidad y la actividad económica.

"Un crecimiento de 3.2 por ciento para este año será una recuperación incompleta, además de que aún existen riesgos a la baja para el PIB por los niveles de contagio, la extensión del cierre de las actividades no esenciales y el rezago en la producción, pese a la aplicación de la vacuna".

De acuerdo con los resultados del análisis Situación México para el primer semestre del año, si se confirma la contracción económica de 9 por ciento en 2020, para llegar al mismo nivel de antes de la pandemia se necesitará crecer 10 por ciento en 2021, es decir, todavía vamos a estar muy lejos de los niveles previos a la crisis, por lo que estimamos que el PIB se podrá alcanzar hasta 2024 y en términos per cápita hasta 2026 o 2027, explico Serrano.

El especialista financiero de BBVA México que la emergencia sanitaria tendrá un efecto de larga duración por el fuerte deterioro en el mercado laboral y la pérdida de más de un millón de empleos formales, que podrán regresar a los mismos niveles hasta 2023.

Aunado a esto, la baja respuesta fiscal por parte del gobierno para apoyar a las empresas y a las familias tendrá como consecuencia un peso mayor en la recuperación, al no tener una política fiscal que respondiera a la emergencia en comparación con la de otros países.

El economista en jefe del banco comentó que es necesario mejorar la confianza y los niveles de inversión en el país a fin de aumentar los niveles de empleo, así como otorgar garantías por parte de la banca de desarrollo para poder otorgar créditos para capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas.

"La inversión se ha debilitado por una serie de decisiones de política pública que han generado incertidumbre entre los inversionistas y que ya venían resultando en una caída de la inversión desde antes de la pandemia. Si no se logran revertir estás señales de incertidumbre, de que las reglas del juego pueden cambiar a la mitad del partido, esta no se va a recuperar y por lo tanto los empleos no mejorarán".

kach