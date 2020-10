Hacienda no contempla aumentar telefonía móvil en 2021

El Paquete Económico 2021 no contempla aumentos ni creación de nuevos impuestos relacionados con el servicio de internet y telefonía móvil, por lo que estos solo tendrán ajustes por inflación el próximo año, aclaró la Secretaría de Hacienda.

Ayer durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Hacienda explicar los costos de los servicios de internet, telefonía móvil y de plataformas digitales, ya que en los últimos días se han escuchado inconformidades de la gente sobre los impuestos en esos servicios.

Al respecto la Secretaría de Hacienda señaló que en la Miscelánea Fiscal 2021 no incluye ningún aumento ni creación de nuevos impuestos, únicamente se harán ajustes por inflación.

La dependencia recordó que el pasado 20 de octubre fue aprobada por la Cámara de Diputados la Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), que forma parte del Paquete Económico 2021. En la propuesta del Ejecutivo federal se incluyó una iniciativa en relación con las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, cuya discusión y aprobación, por la Cámara de Diputados, solo consideró un ajuste por inflación.

Dicha actualización implica que los derechos actuales ajustarán sus cuotas por inflación estimada en 3.5%, lo que se aplica a todas las demás cuotas de la LFD, cuidando que no se incremente la carga fiscal en que incurren las empresas con el fin de evitar la necesidad de incrementar sus tarifas a los usuarios finales.



Por otro lado, a sugerencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se incluyeron cuotas para las nuevas bandas que serán licitadas en los próximos años.

Las cuotas aprobadas son las más bajas de la LFD y están por debajo del promedio de las referencias internacionales que el Instituto considera, además no se pagarán en 2021, sino 3 años después a partir de que se liciten. La relevancia de introducirlas se debe a que, por ley, no puede haber un bien de la nación que se use y que no esté gravado con derechos.

Hacienda señaló que el valor total del espectro comprende dos componentes: un pago inicial, el cual se determina en la licitación promovida por el IFT, y los pagos anuales por concepto de derechos durante la vigencia de la concesión. Debido a la poca competencia de empresas en el mercado que prestan el servicio de telefonía móvil, el pago determinado en las subastas ha resultado por debajo de lo esperado, lo que provoca que no se recupere el costo del bien de la nación, y se busca sea compensado con cuotas de derechos justas.

En materia de economía digital, la dependencia recordó que hay un Programa de Simplificación Administrativa que entró en vigor el 1 de junio no representa carga fiscal nueva o adicional. Por lo que este año el Paquete Económico 2021 solo se propusieron ajustes menores que buscan dotar de mayor simplificación al esquema que aplica para las plataformas de intermediación y que están obligadas a hacer la retención de impuestos locales como el ISR y el IVA.





