¿Hacia a dónde va la reforma a las Afores que busca AMLO?

El desempleo y la pandemia por coronavirus ha empujado a muchos trabajadores a retirar dinero de sus afores (fondos de ahorro para el retiro) que tiene registradas 66.4 millones de cuentas que equivalen a 3.9 billones de pesos según datos de la Consar al mes de abril ¿Por qué habló ayer el presidente López Obrador de realizar una reforma a este rubro?

Durante su conferencia mañanera dijo "el asunto de las pensiones es un compromiso que tengo, antes de terminar ver qué hacemos con las pensiones porque todas las reformas que hicieron a la Constitución o la mayor parte de la mayoría de las reformas que hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal fue para afectar... La misma decisión de entregar las pensiones a las administradoras, a las Afores, el que ya para el 2024, 2025 van a empezar a jubilarse trabajadores y si no hay una reforma, si no intervenimos, van a recibir la mitad de su salario... Entonces, todo lo que podamos revertir".

¿Cómo empezó esto? Mario di Constanzo, economista y extiular de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) lo resume así:

"Desde que inició el sexenio, hay la necesidad de una reforma que consistía en cómo generar una mayor aportación del gobierno o el trabajador para que su función futura sea mejor. El dilema es ¿quién va poner el dinero? ¿El trabajador que tiene salarios muy bajos? ¿O el gobierno pondrá un poco más de lo que le descuentan al trabajador? Esto no se hizo ni en gobiernos anteriores ni por este gobierno".

(Foto: Pixabay)

Pero ¿Cuántos trabajadores retiraron dinero? ¿Cuánto dinero retiraron? Según sus datos, el primer trimestre de este año los trabajadores con cuenta individual para el retiro, retiraron 3 mil 537.7 millones de pesos de su afore por desempleo, es decir, 36 por ciento más que el mismo período de 2019 cuando retiraron dos mil 597 millones de pesos.

En 2019, 1.4 millones de trabajadores realizaron retiros por desempleo equivalentes a 12,152.7 millones de pesos", afirma. Las estadísticas de Consar más recientes señalan que de enero al 15 de mayo, se realizaron retiros por 12.1 mil millones de pesos, pero en este rango engloba "transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de recursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros

¿Es esto grave bajo el contexto de la pandemia por coronavirus? José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDICC) precisa a La Silla Rota el contexto:

-Es evidente que los trabajadores no están encontrando esos recursos en los esquemas de apoyo que el gobierno había generado y que eso abrió esta iniciativa de querer abrir la posibilidad de hacer retiros significativos de la parte de las afores. Ese tema ya es prioridad para el presidente y eso refleja la profundidad de la crisis del mercado laboral mexicano.

- ¿Se están desfondando las afores?, se le pregunta

Cualquier retiro que se realice de las afores implicara menos ahorro y una afore busca que un trabajador tenga un retiro digno, ingresos suficientes para su vejez, cualquier retiro significa un problema a futuro. Al final del día, estos retiros pueden mitigar un poco, que no resolver, el problema de ingreso que están teniendo los mexicanos; el problema es que esto se hace a costa de su futuro.

(Foto: Pixabay)

¿Cómo se calcula una pensión?

Ignacio Martínez, coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM, explica las afores tienen desventajas desde antes de la pandemia. Por ejemplo, dice, es muy difícil que un empleado pueda cambiarse de afore así nomás pues los bancos ponen trabas para que no retire su dinero y lo retiene. Además, agrega, desde 2007 se permitió que algunas afores coticen en la Bolsa de Valores; y señala que el porcentaje de dinero que se quedan los bancos por manejo de cuenta, son excesivos. "Un ejemplo, Juan Pérez, por cada peso que mete a la afore de su banco, el banco se queda con 98 centavos por manejar su cuenta y le deja dos. Con esos dos pesos junta su ahorro para el retiro, que es muy poco cuando se jubila".

Datos de la Consar arrojan que, hasta abril, la comisión anual más baja era la de PensionISSSTE con 0.79 por ciento mientras que la más alta es Banco Azteca con 0.98.

Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, agranda el ejemplo de Juan Pérez. "Como está diseñado el esquema de retiro el trabajador tiene garantizada una pensión muy pequeña; suponiendo que cotice las mil 20 semanas que marca la ley, alcanzaría más o menos el 30 por ciento de promedio de su sueldo". Esto significaría que, si gana diez mil pesos al mes, recibirá solo una pensión promedio de tres mil pesos mensuales; claro, si no hizo ningún retiro como está ocurriendo ahora. "Si ganas poco, no te alcanza", advierte.

¿Hacia dónde debe ir entonces la reforma al sistema de pensiones?

José Luis de la Cruz refiere que "el presidente está abriendo la posibilidad de querer nuevamente atraer el recurso de las pensiones que ahora está ahorrado y que el Estado se haga cargo del retiro de los trabajadores como estaba antes de 1997. Pudiera ser un elemento que se está sopesando; pero ese esquema tal y como fue manejado sería tanto como contraer una deuda en el futuro y el problema del país es que ya está sobre endeudado". Algunas opiniones apuntan a que, de ser cierto este el esquema, el Banco del Bienestar podría convertirse en el nuevo depositario de las afores.

(Foto: Pixabay)

González agrega contexto. "El presidente ha dicho que no le gustan las afores y las quiere cambiar, yo diría que las afores son mejorables pero el patrón de comportamiento de la 4T es que cosas más que mejorables, desparecen. Si la iniciativa del presidente va por el lado del Banco del Bienestar como se dice, francamente creo que no tiene pies ni cabeza; ese banco busca la inclusión financiera en comunidades mal atendidas por la banca. Y las afores tiene que ver con darle certidumbre y máximo rendimiento posible al ahorro para el retiro de los trabajadores, sería un riesgo enorme que el patrimonio de los trabajadores termine en una institución pública que en lugar de buscar proyectos productivos apuntale cosas que no tiene pies ni cabeza como la refinería de Dos Bocas, por ejemplo".

¿Cómo evitar pensiones raquíticas?

Martínez, como académico de la UNAM, interpreta que la reforma de AMLO pretende otro camino. "Como está el clima político, se dice que el presidente está queriendo nacionalizar el sistema de afores y vamos a estar peor que Venezuela. No. Lo que está proponiendo el gobierno es regular el cobro de la tasa de interés que cobran las afores, es similar a lo que dijo Monreal hace un año: que habría que modificar por ley la tasa de interés que cobran los bancos".

Dentro de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) México es el primer país que tiene las tasas de interés más caras de los diferentes productos que ofrecen los bancos, y esto incluye la administración de las afores. Por eso cuando el trabajador se retira recibe una miseria de pensión. La media de la OCDE es del 63% y aun así es muy alto, pero el trabajador se estaría retirando con 37 centavos. Yo creo que el presidente va por ahí, nivelar a México con los niveles de la OCDE, evitar la cotización de las afores en la Bolsa y agilizar el cambio de afore para que haya realmente una competencia

Sin embargo, la ruta que advierten los otros tres economistas consultados, marca otros caminos. "Yo creo que la reforma a las pensiones debe ir en tres ejes: aumentar la parte que aporte el trabajador, pero él no puede en este momento. Entonces a lo mejor el gobierno podría aportar un 5 o 10 por ciento más de lo que aporta y acompañarlo con un esquema más versátil de ahorro voluntario", plantea Mario di Constanzo.

En opinión de José Luis de la Cruz, la solución de fondo es "que el mercado laboral funcione bien para que los mexicanos conserven su fuente de ingresos y conserven su fondo de pensiones; la otra alternativa que quedaría es que entonces el Estado se haga cargo nuevamente de las pensiones, aunque no tiene la capacidad financiera para hacerlo. Porque por otro lado la alterativa de elevar las cuotas de los trabajares y patrones lo que va a implicar, en un país de bajos salarios, es que evidentemente difícilmente será sostenible".

Luis Miguel González comparte la idea de aumentar el porcentaje de contribuciones en el siguiente orden: el gobierno, la empresa y por último el trabajador. Pero, señala, hacer una reforma en este momento tiene un solo escenario. "Políticamente Morena puede hacerlo al tener mayoría en el Congreso; pero desde el punto financiero y económico es mala señal porque de por si hay tensión con el sector privado que tiene que ver con inversión privada, se puede abrir un frente innecesario con el sector financiero, es decir, con bancos y aseguradoras".

(María José Pardo)