"Hacer de los éxitos estímulos callados" y otras frases de Carlos Slim

¿Quieres empezar a ahorrar, pero no sabes cómo hacerlo? Si tu respuesta fue sí, entonces tienes que tomar en cuenta los consejos que han compartido algunos millonarios sobre cómo han logrado invertir su fortuna y tener ganancias.

Uno de ellos es Carlos Slim, dueño de empresas como América Móvil (Telcel), Grupo Carso, Condumex, Grupo Sanborns, Telmex, Grupo Financiero Inbursa, con esto, el empresario ocupa el primer puesto en el ranking de multimillonarios mexicanos de Forbes.

El magnate, que el próximo jueves cumplirá 81 años, dio positivo a covid-19, según confirmó su hijo a través de redes sociales.

Su hijo, Carlos Slim Domit, explicó en su cuenta de Twitter que su padre acudió al Instituto Nacional de Nutrición para realizarse análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno de la enfermedad derivada del coronavirus Sars-CoV2.

El empresario mexicano ha presentado una evolución favorable de la enfermedad, luego de sumar más de una semana con sintomatología leve.

Slim Helú, nacido en Ciudad de México en 1940, es el hombre más rico de México con una fortuna estimada en 52,000 millones de dólares.

Pues a pesar de la crisis económica que se ha vivido en todo el mundo, Carlos Slim ha sabido manejar su dinero, por eso él te da 5 consejos financieros para que tú también puedas lograr tener unas finanzas sanas.

1.- EL DINERO NO DEBE SER EL OBJETIVO DE UNA EMPRESA

Para el empresario de origen libanés el dinero no es el objetivo de una empresa, lo son la competencia y el desarrollo de la misma.

Para él, estar en diferentes áreas, ser eficiente y tener un equipo al interior de la compañía, así como velar por el desarrollo humano de esa gente, es lo más importante.

2.- LAS COSAS MATERIALES NO COMPRAN LA FELICIDAD

Mucha gente podría pensar que es así, pero para el empresario no lo es, para él tiene mayor importancia la educación, pues entre mejor sea, más oportunidades se tienen de conseguir un trabajo.

Para Carlos Slim comprarse muchos autos o cosas materiales, solamente significa que las personas tienen algún problema ya que no consiguen saciarse.

3.- VER OPORTUNIDADES DONDE LOS DEMÁS NO LAS VEN

Esto significa tener una visión a largo plazo, ya que esto es vital en los negocios, para él, que las empresas se diversifiquen podría representar ganancias constantes.

4.- REINVERTIR LAS UTLILIDADES

Como el dinero que sale de una empresa puede evaporarse, él considera que lo mejor es reinvertir las utilidades, lo cual necesita de una meditación antes de hacerlo y un aval profesional para no fallar.

5.-EL DINERO NO DEBE SER LA META PRINCIPAL

Una de las premisas del empresario es que las personas se van sin nada y lo único que queda es hacer cosas en vida para administrar las riquezas de manera temporal.

Por lo tanto, considera que el dinero no debe convertirse en la meta principal en la vida de las personas.

FRASES FINANCIERAS DE SLIM

Carlos Slim, también ha se ha caracterizado por sus frases motivadoras, mismas que te ayudarán a ver más claro el panorama al momento de empezar el hábito de ahorrar y de hacer crecer tu dinero.

"Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades".

Si tienes deudas pendientes, liquidarlas debe ser tu prioridad. No gastes en un iPhone de nueva generación que no necesitas. Mejor paga tu deuda para evitar preocupaciones futuras.

Enfócate en el ahorro y no te dejes llevar por nimiedades que no te van a traer más que una satisfacción pasajera.

"Cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. no quiero vivir pensando en cómo voy a ser recordado".

No te endeudes en vano. No gastes para formarte una imagen de alguien que no eres. No vale la pena el golpe a tu estado de cuenta y el riesgo de caer en Buró de Crédito.

"La ocupación desplaza a la preocupación, y los problemas, al enfrentarlos, desaparecen. Así, los problemas deben hacernos más fuertes, de los fracasos aprender y hacer de los éxitos estímulos callados".

De nada te sirve lamentarte por deudas pendientes o apuros financieros. Mejor pon manos a la obra. Haz algo al respecto y libérate de la carga. Al final, descubrirás que puedes con eso y más, y por supuesto, aprenderás a no cometer el error que te colocó en esa posición en primer lugar.

"El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos".

No importa qué tan mal esté tu panorama financiero, recuerda que está en tus manos cambiarlo. Analiza la situación y detecta qué te puso ahí en primer lugar.

Una vez que tengas una serie de posibles soluciones, impleméntalas todas hasta que alguna funcione, pensando siempre, claro está, que van a funcionar.

"Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis".

No gastes de más cuando tienes más. Asegúrate de seguir tu presupuesto y, mejor, esa cantidad extra ahórrala para cualquier emergencia que pueda surgir. Nunca está de más.

"Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo".

Si puedes trabajar, hazlo. No hay mejor manera de salir adelante, especialmente en cuestión de finanzas, que trabajando.

"La educación y el empleo son los remedios para la pobreza".

Con el grado de competitividad que existe en el mercado laboral hoy en día, lo mejor es estar bien preparados. Invierte en la educación de tus hijos para que el día de mañana tengan cómo solventar sus gastos sin mayor dificultad de la que ya existe.

"A mí, desde chiquito, me gustaban las inversiones".

Invertir siempre es una buena idea. Si decides hacerlo, recuerda diversificar tu portafolio para tener más oportunidades de ganar. Ya sea que decidas poner parte en Cetes, parte en bolsa, o invertir sólo en bolsa, recuerda dividir tu inversión en diferentes industrias.