Guía básica para levantar quejas durante el Hot Sale

Durante el Hot Sale, pero también al momento de hacer cualquier compra electrónica, son varios los factores que debes considerar en caso de que la transacción resulte perjudicial, ya sea por tratarse de publicidad engañosa, errores en las etiquetas o que no se respete el precio de los productos.

Consideraciones que no deberás olvidar a lo largo de esta semana, del 27 al 31 de mayo, si es que planeas participar en la sexta edición del evento de e-commerce en México, donde más de 360 empresas ofrecen descuentos y ofertas atractivas, sin la necesidad de acudir físicamente a la tienda o establecimiento.

En ese sentido, es importante que sepas tus derechos como consumidor, por lo que es indispensable conocer la forma en que puedas interponer alguna queja si es que detectas alguna anomalía en la compra virtual. En la edición pasada del Hot Sale, la Profeco registró un total de 50 quejas dentro de las más de 6 millones de ventas que el evento facturó, reporta El Economista.

PROFECO, TU ALIADA

En primera instancia, debes acercarte a las herramientas dispuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor. Cuando lo hagas, no olvides tener a la mano copias de los comprobantes, o bien, claves de confirmación de compra. Con el e-commerce éstas llegan en forma de correos electrónicos, mensajes de texto o alertas bancarias.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) recomienda revisar las reseñas de los establecimientos hechas por otros usuarios, ya que podrían ser una guía para que tomes la decisión de comprar o no con esa marca.

LAS HERRAMIENTAS

Web: Conciliaexprés, es una plataforma de la Profeco con la que puedes interponer tu queja sin tener que ir a las oficinas de la Procuraduría. Sin embargo, para ello es necesario que el establecimiento en cuestión se encuentre registrado en la base de datos de esta herramienta.

Otra opción es hacerlo vía e-mail, con la dirección conciliaexpres@profeco.gob.mx. En el cuerpo de correo electrónico deberás detallar el tipo de queja, la fecha de la compra y el producto o servicio que se reclama. De preferencia adjunta los comprobantes de compra.

Teléfono: Si lo prefieres o las circunstancias te orillan a ello, también puedes levantar una queja por teléfono. 5568-8722 para la Ciudad de México y área metropolitana; para el resto del país la línea es (01800) 467-8722. El horario de atención va de 9 a 21 horas.

Al hacer uso de este servicio, un representante de la Profeco es quien contacta al proveedor y busca llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Cabe destacar que en el ejercicio del Hot Sale del año pasado, la dependencia federal también recibió quejas por WhatsApp: (55) 8078-0455, (55) 8078-0485 y (55) 8078-0344 son los números que se abrieron para ello.

En otro orden de ideas, si el problema en la transacción es con la institución bancaria que te afilia, la dependencia que te asesorará es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). ¿Cómo? A través del sitio oficial o al (01800) 999-8080.

Datos de esta dependencia muestran que 63% de las 449.5 millones de compras intentadas por tarjetahabientes durante el Hot Sale de 2018, se hicieron exitosamente.

Entre las razones por las que los intentos fallaron se encuentran que la operación no fue concluida por el usuario, además de no contar con el saldo requerido. En algunos casos la operación no fue procesada por el banco emisor al determinar que el sitio desde el que se buscaba comprar no era seguro.

De las operaciones exitosas 60.8% fueron pagadas con tarjeta de débito, en tanto las tarjetas de crédito pagaron el 39.2% restante; con lo que se logró un desembolso total de 190,633 millones de pesos.

