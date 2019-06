Guía básica para construir un mal historial crediticio

Una de cada tres solicitudes de crédito son rechazadas, muestran datos de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. La principal razón es el historial crediticio del cuentahabiente.

Para asegurarte un lugar en el Buró de Crédito y garantizar que nunca califiques para solicitar un préstamo al banco, sigue esta guía básica:

No cumplas con tus responsabilidades: Si has sido aceptado para recibir un préstamo, olvídate de pagar las cuotas establecidas, además de que no deberás consultar tu historial crediticio.

En adición, no debes tratar de interpretar correctamente la información que aparece en el buró de crédito, aparte de que no investigarás los datos adicionales que no aparecen en los reportes crediticios, mismos que determinan tu puntaje final.

De igual forma, no te intereses en conocer la diferencia entre los créditos formales e informales, ni cuáles son los expedidos por los bancos o los que no tienen repercusiones dentro del Buró de Crédito.

¿Es importante saber que, en caso de que la empresa en la que trabajas te autorice un préstamo y lo descuente directamente de tu nómina sin el respaldo de una institución financiera, no se reporta al Buró de Crédito?. No, si tu meta es construir un mal historial crediticio.

Ignora la sección de Resumen de Créditos dentro del reporte del Buró, con el fin de que no sepas sobre los préstamos bancarios, no bancarios y de otras sociedades de información a los que has accedido.

Omite saber si acumulas deudas de servicios de telefonía celular o televisión de paga que has contratado, o bien, de tarjetas departamentales.

Una gran ayuda para generar un mal historial es rechazar cumplir con tus responsabilidades fiscales ante el SAT como la declaración anual de impuestos.

Y lo más importante, no importa qué tan pequeño sea el pago que tienes que hacer, hazlo fuera de tiempo.

Otra recomendación para jamás desaparezcas del Buró de Crédito es acumular deudas superiores a las 400 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a 2.5 millones de pesos, ya que dichas cifras permanecen dentro del historial.

Ello debido a que las deudas menores a 156 pesos desaparecen del Buró luego de un año, y las aproximadas a los 3 mil 129 pesos duran sólo cuatro años en el registro crediticio.

Con información de El Economista



