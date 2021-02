Guajardo reaparece y cuenta su verdad de cómo se destrabó el TLCAN

Un negociador como Lighthizer estaba en una postura de 'para que me desgasto deteniéndome en mayo con este individuo (Guajardo) que no sabe lo que pasará. Mejor me espero’, y para Washington era lo correcto. ¿Quién le iba a garantizar que lo negociado por mi iba a ser aceptado por una nueva administración de un partido político distinto?", publicó el periódico El Financiero.