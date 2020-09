Golpe de covid al trabajo de mujeres amenaza a la economía de EU

La pandemia de la covid-19 está afectando de manera desproporcionada a las mujeres y las personas de color.

La Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos estima que el coronavirus ya ha eliminado 25% de las empresas propiedad de mujeres. A medida que los ingresos y las ganancias disminuyan en promedio para estas empresas, la pandemia aumentará aún más la desigualdad de género en la propiedad y ampliará las disparidades económicas.

Algunas empresas en etapa inicial, como los espacios de coworking centrados en las mujeres, están luchando por permanecer abiertos, y esto tendrá un impacto más amplio. Sin camino a seguir, estas comunidades centradas en las mujeres están cerrando y las mujeres una vez más son excluidas.

Entre 2016 y 2019, las comunidades centradas en las mujeres se abrieron en todo el mundo, especialmente en forma de espacios físicos, también proporcionaron a las mujeres acceso a espacios de trabajo remotos y, lo que es más importante, acceso a comunidades de personas de ideas afines para conectar, aprender y simplemente expandir sus redes. El concepto tenía el potencial de impactar a millones de mujeres.

Hasta marzo de 2020, la pista de crecimiento de estas comunidades parecía imparable. Sin embargo, la pandemia trajo consigo desafíos que nadie podría haber predicho, por lo que muchas empresas tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas y otras tantas pasar su negocio completamente en línea.

Ante el aumento de los alquileres y el personal que ahora trabaja de forma remota, estos espacios de membresía vieron todo su modelo de negocio paralizarse mientras que los ingresos alcanzaron mínimos inconcebibles. Si bien muchas de estas comunidades también ofrecían programas y plataformas digitales de algún tipo, sus espacios físicos permitían a las personas encontrarse cara a cara, reunirse para eventos y trabajar fuera de sus hogares.

Ahora, existe el efecto dominó ya que algunos de estos espacios y comunidades esenciales cierran sus puertas para siempre.

BAJAN CORTINA

"El Emery fue un sueño mío de toda la vida. Siempre me ha gustado ayudar a los demás, y Emery me permitió hacerlo a gran escala ", dijo Aileen Lavin, fundadora de la comunidad con sede en el sur de Florida. "Me encantó que estuviéramos teniendo un impacto positivo en la comunidad y ayudando a tantas mujeres [con] la oportunidad de encontrar el éxito tanto personal como profesional", dijo a Fast Company.

Lavin lanzó Emery a principios de 2019 con el apoyo financiero de sus padres y con sus propios fondos. Desafortunadamente, como resultado de la covid-19, Emery se vio obligado a cerrar.

"Ya no era práctico mantener un negocio cuyo éxito dependía de grandes reuniones físicas", dijo Lavin. A pesar de que muchas comunidades de mujeres giran hacia los eventos virtuales, el golpe a los ingresos que proviene de las membresías y los eventos en persona ha sido demasiado grande para sostenerlo.

"Covid-19 aplastó nuestro modelo de negocio", dijo Ali Greenberg, fundadora del club social y espacio de trabajo Broad en Richmond, Virginia. The Broad fue autofinanciado y abrió en 2018.



"Como un espacio construido sobre conexiones en persona, un cambio a lo digital fue una buena curita, pero no una solución efectiva a largo plazo para nosotros", explicó. Aunque Broad fue rentable a los tres meses de su apertura y continuó creciendo hasta que golpeó la pandemia, Greenberg tomó la decisión de cerrar permanentemente en junio.

SIN ESPACIO A LAS REUNIONES

Los espacios comunitarios para mujeres también brindan a las empresarias, autónomas y propietarias de pequeñas empresas los recursos y las herramientas necesarias para desarrollar sus negocios.

Brand Assembly, una plataforma empresarial y una comunidad creada para acelerar las marcas de moda y estilo de vida, ofrece un conjunto de servicios administrativos, eventos comerciales en persona y espacios comunitarios de coworking en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York.

Hillary France, cofundadora y directora ejecutiva de Brand Assembly, se lanzó en 2013. Ella invirtió su propio dinero y se convirtió en un negocio rentable y sostenible. Desafortunadamente, el 85% del negocio se basaba en ferias comerciales en persona y membresías de coworking.

Si bien Brand Assembly ahora se centra en otros componentes de su negocio, como sus servicios administrativos, France decidió cerrar permanentemente sus dos espacios físicos en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York debido al costo de los gastos generales, incluido el personal y el alquiler.

The Assembly, con sede en San Francisco, cofundada por Molly Goodson, se creó como una casa club de bienestar, coworking y espacio para eventos. A principios de agosto, Goodson tomó la decisión de no reabrir el espacio ni continuar con la programación virtual.

"Sabiendo que los eventos no regresarán por un tiempo, un espacio de nuestra magnitud simplemente no funciona en este momento, además tuvimos que permitir que los miembros bajen a un precio drásticamente más bajo o cancelen", según Goodson.

"También hemos visto a una gran cantidad de miembros abandonar la ciudad o experimentar un cambio en el salario / empleo debido a la pandemia".

Estos cierres son preocupantes porque estos espacios son importantes para el avance de las mujeres en la fuerza laboral y en el espíritu empresarial. Muchas de estas comunidades son puntos de contacto para conversaciones interseccionales, diálogo multigeneracional y un entorno donde el campo de juego está nivelado.



Surgieron como un campo donde las mujeres se reunían en busca de apoyo, recursos, colaboración y para hacer las cosas. Las mujeres asistían para construir redes, hacer conexiones y beneficiarse de la polinización cruzada de información e ideas, independientemente de su etapa profesional, función o industria.

Sin embargo, las mujeres seguirán sufriendo contratiempos, pérdida de empleo, falta de acceso a escuelas y cuidado infantil, progreso estancado con paridad salarial y falta de equidad de género en el trabajo debido al covid-19.