Globalización, otra víctima de la pandemia

Desde hace 25 años el mundo se sume en un proceso de globalización a gran escala, gracias a las facilidades para viajar, la llegada de internet, el fin de la Guerra Fría, acuerdos comerciales y economías desarrollándose con rapidez, mismas que han creado un sistema interdependiente de naciones y regiones; sin embargo este estilo de vida podría reconfigurarse tras la pandemia de coronavirus que atraviesa al mundo -actualmente con un récord de 2 millones 23 mil 600 contagios y 132 mil 200 defunciones-, en gran parte por la crisis económica que trae consigo.

Así, la covid-19 puede acelerar el proceso de desglobalización en el mundo, publica este miércoles BBC Mundo.

"Cuando pensamos en la epidemia de Sars de 2003, China constituía el 4% de la producción global", recuerda la profesora Beata Javorcik, economista en jefe del Banco Europea para la Reconstrucción y el Desarrollo . "Ahora China constituye el 16%, cuatro veces más. Eso significa que lo que sea que ocurra en ese país afecta mucho más al mundo", agrega.

Esta propagación rápida de los daños económicos es “el lado oculto de la globalización", acota Ian Goldin, profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford. Y añade que esto también se refleja en la vulnerabilidad de internet a los ciberataques. "El nuevo sistema económico mundial brinda enormes beneficios, pero también implica riesgos enormes".

COMERCIO LOCAL

Una vez que las cadenas de suministros fueron interrumpidas ante el cierre de fronteras implementado por varias naciones para frenar la propagación del coronavirus, las personas voltearon a ver a los productores locales, pese a que los productos resulten ser más caras.

"Si las personas encuentran proveedores domésticos, se quedarán con ellos, precisamente por esos riesgos que ahora perciben", dice Richard Portes, profesor de economía en la London Business School.

Por su parte, la profesora Javorcik señala que la época de pandemia significa la oportunidad de la industria manufacturera occidental para traer esa parte del proceso a sus países de origen. Actualmente Asia es la región donde más empresas concentran sus fábricas.

"Muchas de esas actividades pueden ser automatizadas, porque re-shoring ( como se le conoce al “traer empleos de vuelta a casa”) trae certeza. No tienes que preocuparte por la política comercial nacional. Y te da la oportunidad de diversificar tu base de proveedores". En consecuencia, los aranceles de exportación subirán sus barreras.

UNIVERSIDADES

El intercambio de información y de recursos humanos, en este caso entre instituciones de educación superior, también es una parte esencial de la globalización que podría resignificarse ante la desglobalización del mundo.

David Henig, director de Política de Comercio del Reino Unido para el Centro Europeo de Política Económica Internacional, señala que "el sector de los servicios debe sentir como que cayó desde un risco. Fíjense solo en el turismo y las universidades".

"Debe existir una enorme preocupación sobre el número de nuevas postulaciones a la universidades occidentales en este otoño. Es una industria enorme. Muchas universidades, por ejemplo, dependen de los estudiantes chinos", detalla.

“Las fronteras se están alzando por todas partes y la movilidad de labor se va a ver reducida, pero no la de capital. Con las fronteras más estrictas va a ser más difícil para universidades como las mías seguir atrayendo estudiantes de cien países diferentes. Yo tengo latinoamericanos en Budapest... ¿Voy a seguir teniendo a los mismos extraordinarios colombianos, peruanos o brasileños que tengo ahora?”, apunta el escritor y pensador canadiense Michael Ignatieff, rector de la Universidad Central Europea.

NADA NUEVO

Por otra parte, el periodista de la BBC Jonty Bloom considera el año 2019 como “el pico más alto en la fragmentación de la cadena de suministro", debido a la proliferación de impresioras 3D, la automatización de procesos, las entregas rápidas y el proteccionismo comercial.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, cree que la gobalización "al menos como la conocíamos antes de esta pandemia, definitivamente va a ser distinta", y apunta que los cambios serán “en los modos de producción y en los modos de consumo".

"¿Aprenderemos a identificar, controlar y regular los riesgos que parecen ser inherentes a la globalización? Porque la cooperación y el liderazgo necesarios para que ocurra no parecen abundar en estos momentos", apunta el periodista Bloom al señalar la aparente imposibilidad de evitar la desglobalización y que desde la Casa Blanca no se vislumbra algún liderazgo. “China no puede asumirlo y Reino Unido no puede liderar en Europa", sentencia.

(diego joaquín)