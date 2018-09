Genómica Médica: conocer tu perfil genético en un solo paso

SANDRA ROMANDÍA 24/09/2018 08:21 a.m.

Cuando tuve en mis manos la caja de Genomica Médica me parecía difícil creer que así tan sencillo pudiera obtener mi información genética. Una caja pequeña, sin nada de peso, aguarda el hisopo con el que debería frotar la parte interna de mis mejillas para así, dejar mi muestra.

En la mesa de mi casa abrí el contenido y seguí los pasos: frotar 30 veces y luego colocar el instrumento en una bolsa de plástico que a su vez pondría dentro de una del servicio de paquetería que viene y lo recoge personalmente. Nada más. No había que hacer nada más.

A los días llegó a mi correo el documento con la información genética de mi ADN sobre el tema que elegí: rendimiento deportivo.

La prueba se llama Genoma Atleta, y lo que ofrece es explicarte para qué tipo de ejercicio físico puedes tener mejor rendimiento y para cuál no. Interesante.

El informe fue muy descriptivo y útil: baja capacidad para ejercicios aeróbicos (cardio, running, etc), e intermedia y alta para los de fuerza y potencia muscular (pesas, ejercicio de alta intensidad en corto tiempo). Además la evaluación arrojó que mi perfil genético se asocia una Vo2 Max baja (oxigenación). Me pareció impresionante la coincidencia de lo descrito sobre la información genética que cargo desde mi nacimiento, con la realidad.

En efecto soy una persona que no es buena para ejercicios cardiovasculares, nunca podría ser maratonista, por ejemplo. Me cuesta trabajo la resistencia y oxigenación. En cambio, ejercicios intensos, pero en pocos minutos me salen bien. Tal es el caso de las pesas con muchos kilos, o la danza aérea, una actividad en la que un bailarín promedio no puede estar más de 8 minutos arriba de las telas de las que se está sosteniendo. Desde hace años soy aficionada a ambas actividades y ahora, con los resultados de Genoma Atleta, todo tiene un sentido.

Además el estudio viene complementado con sugerencias de cómo aprovechar el perfil genético con el que ya vine a este mundo, desde propuesta de dieta a tipos de ejercicios.

Leer también en La Silla Rota: Comer pescados y mariscos, el mejor antídoto contra la diabetes y obesidad

¿Qué es Genómica Médica?

Después de hacer mi prueba de ADN para el estudio Genoma Atleta, conversé con Gerardo Jiménez, quien fue director del Proyecto para la Elaboración del Mapa del Genoma de la Población Mexicana, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y profesor de Harvard sobre los mismos temas. Ahora está al frente de Genómica Médica, una startup mexicana que busca acercar la tecnología sobre el genoma a la población de una manera útil, sencilla, eficiente y al alcance de los bolsillos de los mexicanos.

Ahora ofrecen kit de pruebas no sólo para conocer el perfil genético de un atleta, sino de respuesta a medicamentos, paternidad, riesgo de obesidad, salud ósea, entre otras.

La idea es que la gente pueda por un lado entender cuáles son sus fortalezas y cuáles no necesariamente. No significa que estés impedido a hacer aeróbico por ejemplo, pero ya sabes que te va a costar más trabajo", explica Gerardo Jiménez.

La empresa está conformada por mexicanos con estudios científicos en todo el país. Su éxito responde en parte a la sencillez con la que se hace el estudio: el kit es enviado al domicilio de quien solicita la prueba en su página de internet www.genomicamedica.com y es recogido por la empresa de paquetería. Los resultados llegan vía e-mail.

La tecnología del ADN ha bajado un millón de veces desde que la usamos por primera vez, a principios de este siglo. En 2002 a 2012 bajó un millón de veces", comenta.

La intención, incluso, es que con el paso del tiempo los costos aún puedan ser menores: actualmente las pruebas van desde los 3 mil a los 7 mil pesos.



Los estudios permiten que conozcas tus riesgos y tomar acciones, porque incluyen recomendaciones. Por ejemplo, enfermedad del corazón, lo más obvio es que de joven tendrás que checar que tu corazón esté bien para detectar cualquier cosa a tiempo".

LEA TAMBIEN Cinco alimentos para combatir la presión alta Avena, plátanos, papas, chocolate oscuro y bayas pueden ayudar a mantenerte bien

LEA TAMBIEN Antivacunas, el movimiento que arriesga la vida de millones de niños Enfermedades que se pensaban erradicadas, han resurgido a partir de las ideas antivacunas; las campañas de información buscan combatirlas.

cmo