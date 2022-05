¿Gasolina a $40 el litro? Prepara tu cartera

Actualmente deberíamos pagar hasta $28 pesos por litro de la gasolina magna, pero con el descuento- subsidio que da el gobierno se paga hasta en $23 pesos, de acuerdo con Ramsés Pech, especialista en temas energéticos.

Explicó que al 15 de mayo "deberíamos pagar por litro en estaciones de servicio en promedio nacional:

-Gasolina regular: $27 pesos

-Gasolina Premium: $29 pesos

-Diesel: $29 pesos

Incremento de 26 a 28%, si no existiera el estímulo adicional hoy día.

Factores externos

El mercado mexicano no tiene el control del precio, depende variables externas, de acuerdo con el especialista, quien dio como referencia que la gasolina regular con el estímulo adicional, está en México 14 centavos comparado con el mercado de Estados Unidos.

En el caso que incremente el precio de la gasolina en Estados Unidos a 6 dólares por galón (32 pesos por litro) en verano, es probable que el estímulo adicional otorgado en México, pase de un promedio de 4 pesos, ha estar entre 10 a 15 pesos.

Panorama desalentador

Al menos en los próximos 18 meses no volverá haber gasolina "barata", el precio del barril no bajará de 100 dólares y la inflación no cede.

"Si esto llega a suceder, en el mes de agosto deberíamos estar pagando alrededor de entre 40 o 45 pesos el litro de gasolina", dijo.

