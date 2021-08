Gas Bienestar, ni tan barato y con un toque de riesgo: expertos

Este fin de semana comenzó el periodo de prueba de venta y distribución del Gas de Bienestar propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el excesivo aumento de precios al consumidor.

Sin embargo, los capitalinos se encontraron con una sorpresa y denunciaron que el Gas Bienestar estaba más caro de lo que esperaban.

Ramsés Pech, especialista en temas energéticos comentó a La Silla Rota que Gas Bienestar en su centro de llamadas de atención a clientes no tienen precio de lista, el costo dependerá de cada transportista de acuerdo a las instrucciones que reciban. El usuario tiene que ir a buscar el tanque, transportar a su hogar, y donde el riesgo es asumido por éste, eximiendo al vendedor. La instalación y manejo , es responsabilidad del usuario.

Destacó que el ahorro que tiene Gas Bienestar, es en el costo de la logística al realizar puntos fijos y no de reparto. Es decir el usuario tiene que transportar, cargar, instalar y ser responsable de como conecto el cilindro.

Procedimiento

El especialista explicó que en el teléfono de Gas Bienestar el usuario habla y debe elegir la opción 3, y con una dirección de CDMX indican a dónde está ubicado un camión vendiendo los tanques de 20 y 30 kilos.

El proceso de compra es el siguiente: Dan la ubicación la mas cercana a donde vives, vas al lugar y te cambian el cilindro actual que tienes.

No están repartiendo en colonias, solo están en lugares fijos.

En el teléfono no existe una lista de precios vigentes. Los precios están en cada camión repartidor, y esta bajo el criterio del personal del transporte de distribución.

Esto exime al que vende el gas de cualquier problema que exista del punto de compra a la casa (ademas que la gente estará transportando en mayor proporción tanques, bajo propio riesgo), ademas que la instalación sera bajo el riesgo del usuario, y en caso de haber una fuga sera responsabilidad de este por el manejo e instalación.

¿Falsas expectativas?

De acuerdo con Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros en el Valle de México, en información de El Heraldo: "Cuando el Gobierno Federal dijo que sería más barato, no especificó cuánto y sólo generó expectativas".

"Lo cierto es que los números que ya conocemos sí es más barato, hasta 3.65 pesos que el promedio nacional fijado por la Comisión Reguladora de Energía. El tanque de 20 kilo está en cerca de 400 pesos, el kilogramo está en 20 pesos, entonces si es más barato pero la gente se hizo la expectativa de que podía costarle hasta la mitad"

Del tema de la logística, desde el inicio se dijo que sería el problema porque Gas Bienestar no tiene infraestructura, no tiene repartidores, está empezando desde cero. El problema y el modelo es que salgas de tu casa y vayas a donde está estacionada la camioneta y tu llenes el tanque. "Si la persona no sabe podría ser peligroso".

Mal inicio

Este fin de semana inició la venta en Iztapalapa, el tanque de 20 kilogramos con gas LP se vendió hasta en 400 pesos, es decir, 40 pesos menos que el que se vende habitualmente.

Lo anterior sorprendió a vecinos de la alcaldía Iztapalapa, pues muchos de ellos señalaron que esperaban que los precios fuesen menores incluso hasta la mitad.

Los vecinos declararon que previamente el personal de la alcaldía Iztapalapa les había comunicado que el tanque de 20 kilogramos les costaría tan sólo 200 pesos.

Sin embargo, durante este fin de semana el tanque de 10 kilos tuvo un costo de 200 pesos; el de 20 kilos, 400 pesos y el de 30 kilos, 600 pesos.

De acuerdo con El Universal los vecinos indicaron que hubo un desorden en la venta pues se dieron fichas para acceder a un tanque lo que aseguraron causó desorden y enojo.

Asimismo, acusaron que tan sólo 60 personas alcanzaron un tanque pese a que decenas más estaban formadas y señalaron que los distribuidores privados distribuyen a todas las casas por igual sin dar fichas.

































cj