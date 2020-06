Ganadores de la pandemia: bicis, libros y apps incrementan ventas

Los hábitos de consumo en plataformas de comercio electrónico están acelerándose en México y todo el mundo, pues se han convertido en una alternativa sencilla y práctica para realizar compras sin salir de casa, sobre todo ahora que la pandemia afecta la movilidad en las ciudades.

El e-commerce ha tenido gran demanda de servicios y productos, según la encuesta sobre "Hábitos en la Cuarentena" realizada por Consulta Mitofsky señala que 27% de las personas aceptaron haber comprado más en línea en tiempo de pandemia, y de acuerdo con un estudio de la consultora International Data Corporation (IDC), la cuarentena en México podría hacer crecer el comercio electrónico ¡hasta un 60% durante el 2020!

LECTURA EN DISPOSITIVOS

Uno de los beneficiados con las ventas en línea en tiempo de pandemia fueron los e-books, impulsados para el encierro de la cuarentena y la necesidad de entretenimiento y cultura.

De acuerdo con Clearsale para México y Latinoamérica, la venta de libros a través del comercio electrónico se duplicó durante la implementación de la fase 2 de covid-19, y prevén que aumente hasta seis veces más, ante la prolongación del confinamiento.

En tanto, en Estados Unidos, mientras las protestas contra el racismo y la violencia policial continúan, los lectores buscan libros viejos y nuevos sobre raza y justicia penal.

El libro de ensayo "White Fragility" de Robin Diangelo, "The New Jim Crow" de Michelle Alexander y "Just Mercy" de Bryan Stevenson eran algunas de las obras más vendidas en martes en Amazon.com y Barnes & Noble.com.

Otros de los libros populares incluyen al clásico de James Baldwin "The Fire Next Time" y un libro infantil del ganador del Premio Nacional del Libro Ibram X. Kendi, "Antiracist Baby", que será publicado la próxima semana

TRANSPORTE SIN CONTACTO

Debido a que la bicicleta es un medio de transporte que permite a los usuarios trasladarse sin tener contacto con otros, se ha promovido su uso.

Expertos aseguran que la demanda de bicis estará impulsada por la misma pandemia que obligará a los mexicanos a considerarla como opción de traslado en la contingencia sanitaria,

De acuerdo con Transvision Bike, la empresa detectó un alza en la demanda de bicicletas, especialmente las de carácter urbano, por lo que consideró que esta tendencia se mantendrá por la crisis sanitaria.

Ricardo Puig, encargado de marketing de Transvision Bike, señaló al financiero que datos de Europa arrojan que hay incremento en la venta de bicis casi en un 87%, por lo que cree que México no va a ser la excepción.

Detalló que la venta de bicicletas de Transvision Bike en sus 13 tiendas físicas, de las cuales cinco están en CDMX, bajaron durante el encierro, sin embargo, en su sitio online su demanda subió hasta 70%.

En tanto, La Bici Urbana cerró dos unidades en CDMX, lo que provocó que sus ventas cayeran 20%, pero el e-commerce ayudó a compensar la situación, aunque precisó que la venta de bicicletas fue muy baja, pero lo que más se demandó fueron máscaras que tiene tecnología que ayuda a proteger de micropartículas.

La compañía financiera Bloomberg publicó que en Estados Unidos, las tiendas de bicicletas reportan incrementos de 30 a 300%, durante las últimas semanas.

Mientras que en México, los datos de Google Trends muestran que la búsqueda de "bicicleta" pasó al índice de mayor popularidad, de marzo al final de mayo.

NUEVA CONECTIVIDAD

Si bien los problemas de seguridad y privacidad plagaron el sistema al principio de la cuarentena, Zoom se ha convertido en una red social esencial, atrayendo a más de 300 millones de participantes, frente a 10 millones en diciembre.

Zoom Video Communications Inc. informó que las ventas trimestrales superaron las estimaciones, lo que demuestra que hubo un aumento en la demanda de su servicio de videoconferencia durante la pandemia de coronavirus y se ha traducido en más clientes que pagan.

La compañía también aumentó su pronóstico de ingresos anuales en casi el doble. Los ingresos aumentaron cerca de 170% a 328,2 millones de dólares en el período que finalizó el 30 de abril, dijo la compañía con sede en San José, California, en un comunicado el martes.

Los analistas, en promedio, estimaron 203 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg. La ganancia, excluyendo algunos elementos, fue de 20 centavos por acción, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 9 centavos.

Zoom proyectó ingresos de hasta 1,800 millones en el año fiscal, en comparación con un pronóstico de hasta 915 millones a principios de marzo.

HOT SALE

El Hot Sale, la venta por internet más importante de México, terminó el pasado 1 de junio con buenos resultados para distintas marcas, incluyendo Mercado Libre.

La venta que agrupa a cientos de marcas comenzó el pasado 22 de mayo, día que representó las mayores ventas para Mercado Libre triplicando su crecimiento de usuarios comparado al año anterior.

En tanto, los productos más vendidos durante el Hot Sale dentro de Mercado Libre fueron los termómetros infrarrojos y la cerveza, seguido de licores como el whisky y mezcal, y de cubrebocas y playeras ligeras para el calor.

El uso de tarjetas de débito y la app de Mercado Libre fueron los medios preferidos para comprar.

De acuerdo con la compañía de mercado en línea, las categorías con mayores crecimiento fueron: de Salud y Equipamiento Médico, con 1,189%; Hogar, Muebles y Jardín, con 334%; Ropa, Bolsas y Calzado, con 226%; Belleza y Cuidado Personal, con 192%; y Celulares y Telefonía, con 118% respecto al año pasado.