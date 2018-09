Fundadores de Instagram abandonan el barco

Los fundadores de Instagram, la red social que más está creciendo en la actualidad, han decidido abandonar la empresa que crearon hace ocho años y que ahora tiene más de mil millones de usuarios.

Kevin Systrom, el director general, y Mike Krieger, el director técnico, dijeron que quieren explorar de nuevo su "curiosidad y creatividad".

Systom, de 34, y Krieger, 32, lanzaron la plataforma social para compartir fotos y videos en el año 2010, y continuaron dirigiendo la empresa después de que fuera adquirida por Facebook en 2012 por US$1,000 millones.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido tensiones entre ellos y Facebook. Y es que mientras Instagram no ha dejado de cosechar éxitos, la empresa matriz tuvo un año bastante problemático.

En un post publicado en el blog de Instagram, Systrom dijo que se siente agradecido: "pasamos de 13 a 1,000 personas, con oficinas en todo el mundo. Estamos listos para el próximo capítulo".

LA HISTORIA

Systrom y Krieger se conocieron en la Universidad de Stanford. Se inspiraron en las viejas fotos Polaroid para crear la aplicación, que lanzaron para iPhones en 2010.

En 2012, el año en que fue comprada por Facebook, tenía unos 30 millones de usuarios.

Tampoco había anuncios. Pero eso cambió. Y también el número de usuarios, que ahora son más de mil millones.

La lista de multimillonarios de Forbes estima que Systrom tiene una fortuna valorada en US$1,400 millones. La de Krieger es menor, no hay cifras concretas, pero oscila entre los US$100 millones y los US$500 millones.

En el post no había hostilidad. Systrom dijo que ambos están "muy emocionados por el futuro de Instagram y Facebook".

Y también confirmó en Twitter su partida:

Over 8 years ago, Kevin and I started Instagram, hoping to build something that would bring out people´s creativity and spirit for exploration. Now it´s time for the next chapter. A huge thank you to everyone in the community who we´ve met along the way. https://t.co/9Omyj6VHbe