"Fui a un cajero automático de Santander y me dio un billete falso, fue un lío"

Si recibiste un billete y dudas de su autenticidad o te dijeron que es falso, a pesar de haberlo sacado de un cajero automático, lo primero que debes hacer es no intentar pagar con él más. De lo contrario, podrían acusarte del delito de falsificación o uso de billetes falsos.

La Condusef recomienda que, enseguida, acudas a cualquier sucursal bancaria para solicitar que la pieza sospechosa de ser falsa sea enviada al Banco de México para ser analizada. A cambio, la sucursal te entregará un recibo con los datos del billete: denominación, número de folio, serie y fecha de emisión. Así podrás dar seguimiento a tu caso.

En redes sociales los usuarios han denunciado cuando recibieron un billete falso, en algunas ocasiones, acusan complicaciones con el personal para hacer valer el cambio:

Fui a un cajero automático @SantanderMx y el cajero me dio un billete falso. Los empleados no quisieron ayudar. pic.twitter.com/RRuV0rcr2o — Juan Manuel Ramírez Velasco (@jockravez) October 2, 2014

El cajero automático Banorte me dio un de $500 falso. Levanté queja, enviaron el billete a peritaje y a los dos meses me dijeron que en efecto, si era falso, gracias por reportar. ¿y mis $500 pesos? viva México... — Anastasiak6574 (@Anastasiak6574) April 30, 2021

Lo que se va a hacer

El Banco de México (Banxico) busca obligar a los bancos a detectar y retener billetes falsos y alterados en los cajeros automáticos.

Esta modificación, propuesta en la iniciativa de cambios a la Circular de Operaciones de Caja, tiene el objetivo de proteger los intereses de los usuarios de servicios bancarios y vigilar la seguridad de la circulación monetaria.

Así, cuando una institución de crédito reciba una pieza presuntamente falsa a través de un cajero automático, deberá retener e informar al usuario lo necesario para dar seguimiento a la pieza, es decir, su entrega a Banxico, el análisis y el reembolso en caso de resultar auténtica.

De esta manera, el Banxico busca que los bancos se abstengan de entregar, a través de los cajeros automáticos, piezas presuntamente falsas o que no tengan las condiciones adecuadas para continuar en circulación.

Banxico considera que los billetes entregados a través de cajeros automáticos deben ser sometidos a un proceso de revisión por parte de los bancos para su clasificación previa.

Sin embargo, el gremio bancario no cuenta con la tecnología que permita identificar piezas falsas en cajeros automáticos.

En las sucursales bancarias hay contadores de billetes y máquinas identificadoras con luz ultravioleta para detectar billetes falsos, pero es un proceso que se hace manual, pieza por pieza, no a través de los cajeros.

"La tecnología no tiene la capacidad de identificar piezas falsas. Punto. No hay mucho más qué agregar, ésa es la razón. No hemos identificado capacidades tecnológicas para detectar las piezas falsas.

"No sé si algún banco haya desarrollado alguna tecnología, esa tecnología generalmente no la desarrollan los bancos, la desarrollan directamente los productores de los cajeros y no sé si en alguna otra latitud del mundo ya puedan identificar billetes. (...) Hoy tenemos registro que (los cajeros) no tienen la capacidad de identificar piezas falsas", dijo Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

