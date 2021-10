FMI reduce expectativas de crecimiento económico de México ¿Cómo nos afecta?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo los estimados de crecimiento para México, de este y el siguiente año. Para 2021 prevé que la economía avance 6.2 por ciento, por debajo de 6.3 pronosticado en julio, y para 2022 que lo haga en 4 por ciento, también menor a 4.2 por ciento publicado tres meses atrás.

Luego de los avances continuos que habían tenido los estimados del organismo para la economía mexicana, impulsados por la recuperación de Estados Unidos, ahora van a la baja y se encuentran en un nivel menor de lo calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que contempla un crecimiento de 6.3 por ciento en 2021 y de 4.1 el próximo año.

En las Perspectivas Económicas Mundiales del organismo, también se advierte que la inflación, el alza generalizada en los precios de bienes y servicios, se disparará a 5.4 por ciento al cierre de 2021, su mayor nivel en cuatro años. Para 2022 se prevé que desacelere a 3.8 por ciento y que en 2026 cierre en la media del rango objetivo del Banco de México.

El organismo estima que la economía mundial crecerá 5.9 por ciento en 2021, también por debajo de 6 por ciento publicado hace tres meses, lo que reviste menores previsiones de crecimiento para países de ingreso bajo, explicó Gopinath; para 2022, la previsión se mantiene en 4.9 por ciento.

Para América Latina, el organismo calcula un crecimiento de 6.3 para 2021, por arriba de 5.8 por ciento publicado en julio; y para el año siguiente, apunta a que el avance sea de 3 por ciento, menor a 3.2 pronosticado anteriormente.

Efecto en México

Manuel Díaz Mondragón, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales explicó a La Silla Rota que el anuncio del FMI sí nos afecta, "regularmente el parametro a través del cual deciden los inversionistas llevar sus recursos. Una expectativa de bajo crecimiento es el primer impacto que se tiene".

Detalló que "de manera regular, los agentes económicos toman decisiones del día a día en función de las expectativas, si éstas son malas, los agentes económicos tomarán decisiones de su economía en particular, si no habrá crecimiento, "no podré gastar y decidiré ahorrar, si es empresa no habrá planes de inversión".

Te puede interesar ¿Ahorrar o gastar? Así impacta en tu bolsillo la tasa de interés de Banxico

En cuanto al gobierno, dijo, éste deberá establecer política diferente en la que visualice si va a gastar más o menos. El gobierno está enfrascado en el tema de la austeridad, entonces una reducción en las estimacinoes de crecimiento impactan, deberá decidir "si suelta el gasto o busca un financiamiento lo que se traduce en deuda".

En el tema del consumo, "nosotros compramos a partir de dos variables: la inflación, si pensamos que estará estable no importa cuándo se vaya a gastar, pero si creo que va a subir, empiezo a comprar mucho hoy porque mañana puede ser más caro. Si la inflación baja, prefieron no consumir hoy, meto mi dinero al banco y espero que los precios bajen".

"El crecimiento, si yo veo que la economía tendrá crecimiento, aumentará el empleo, y los ingresos y entonces la gente se puede dar la libertad de gastar hoy debido a que se tendrán mejores ingresos, pero si por el contrario hay caída en el crecimiento, las personas van a estar sin el deseo de adquirir o consumir, y una caída en el consumo va afectar los niveles de tasa de interés, de demanda agregada, lo que frenará la actividad familiar. Van a buscar alternativas", explicó.

















cj