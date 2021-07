Fideicomisos, la "caja negra" de los recursos del gobierno

El gobierno federal ha convertido los fideicomisos con recursos públicos en una bandera de su cruzada en contra de la corrupción y el dispendio: todo lo que ahorremos de estos fideicomisos se va a destinar al bienestar del pueblo.

Sin embargo, la extinción de 109 fideicomisos no se llevó acabo con transparencia y el gobierno de México no ha cumplido con los compromisos que adoptó en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, de acuerdo con México Evalúa.





El año pasado se aprobó la extinción de 109 fideicomisos equivalentes a 68.5 mil millones de pesos y "no sabemos qué ha pasado con los programas y proyectos que se desampararon, ni en qué se han gastado los recursos obtenidos, que según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al primer trimestre del 2021 apenas lograron 965 millones de pesos, sin embargo está administración también saca montos considerables de recursos de recursos del presupuesto y los trasfiere a los fideicomisos".

La extinción de 109 fideicomisos destinados a la ciencia, la cultura, el deporte y la atención a víctimas se concretó el año pasado con un decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO?

Sarahi Salvatierra, investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, centro de análisis e investigación,explicó que son instrumentos financieros, a través de los cuales las entidades públicas pueden destinar recursos para el cumplimiento de fines públicos y permite generar reservas para que cuando se presente alguna situación de emergencia cuenten con los mismos.

"Tienen muchas ventajas como instrumentos financieros que justo generan estas reservas y entre estas ventajas está que solamente se pueden utilizar para el fin para el que fueron creados sin que tengan que ser utilizados para otros medios", dijo.

Que haya recursos en fondos de este tipo, que no requieren de la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación permite al gobierno garantizar financiamiento, por ejemplo, para obras públicas que tardan varios años en construirse o para la investigación de ciencia y tecnología.

RIESGO DE OPACIDAD

Por esas mismas características, el uso de fideicomisos tiene implícitos riesgos de opacidad y corrupción: 90% de ellos no están obligados a someterse a auditorias internas para revisar sus operaciones.

De acuerdo con México Evalúa, esto exige nuevas políticas intensivas en transparencia y rendición de cuentas. En los últimos años ha habido valiosos avances normativos, pero con todo y avances no todos los fideicomisos cumplen 100% con las obligaciones de transparencia.

Al respecto, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, advirtió que, la extinción de dominios no resuelve el problema de rendición de cuentas de estos instrumentos que no están sujetos a evaluación por lo cual no sabemos cuáles cumplen su objetivo y cuáles no.

"Se pueden extinguir fideicomisos que funcionan. Además, extinguir los fideicomisos no implican que el gobierno no utilice estos instrumentos ya que activamente está depositando recursos en fideicomisos, pero sin comprometerse con una agenda de rendición de cuentas. Siguen siendo cajas negras. Se dificulta saber en qué se gastan los recursos del presupuesto que se depositan en fideicomisos y, al mismo tiempo no sabemos en qué se gastan los recursos de una extinción de fideicomisos", dijo.

Lo cual se agrava, aseguró, con el hecho de que la extinción de esos 109 fideicomisos no se llevó acabo con transparencia y de que el gobierno de México no cumplió con los compromisos que adoptó en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

De acuerdo con la organización, los ciudadanos tienen derecho a saber hacia dónde se destinan y en qué se están gastando estos recursos públicos. Por eso, urge sacar a los fideicomisos de la caja negra y exigir al gobierno:

-Crear una política pública integral y con medidas de gobernanza para el manejo responsable de los fideicomisos y que defina criterios evaluación sobre sus beneficios

-Publicar un registro único de fideicomisos que utilizan recursos públicos; incluyendo todos los vigentes a nivel general y estatal así como los fideicomisos privados que usan recursos públicos

-Contar con una versión del presupuesto pagado que considere el gasto hecho a través de fideicomisos

-Definir lineamientos para la creación y extinción de fideicomisos con recursos públicos













