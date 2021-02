Farmacéuticas piden que Secretaría de Salud priorice requerimientos

La industria farmacéutica enfrenta dos retos importantes al enfrentar al covid-19, el primero es poder elaborar los medicamentos en tiempo para que lleguen a las manos de quienes lo necesitan y el segundo es abrirse a nuevos proveedores de materias primas, ya que la India, que es el principal país en este rubro, paró sus plantas por esta contingencia.

Sin embargo, existe la capacidad para elaborar todo lo que se requiere, solo es necesario que la Secretaría de Salud defina a la industria qué es lo que se requiere, afirmó Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

En entrevista con LA SILLA ROTA, Gual Cosío declaró que ya se hicieron algunas compras extraordinarias e iniciaron las entregas de medicamentos para enfrentar esta contingencia. “Esto empezó hace poco más de una semana, las empresas están participando paulatinamente yendo al Insabi, llevando las muestras de los productos que tienen y me parece que ya ha habido algunas adquisiciones, no puedo decir cuánto porque es un esfuerzo que cada empresa particular lleva a cabo y no tenemos un estimado de todo lo que se ha comprado”.

Desde hace algunas semanas las autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que se llevarían a cabo compras extraordinarias de medicamentos e insumos por un monto de 3 mil 469 millones 615 mil 555 pesos, con el objetivo de contar con lo necesario para hacer frente a esta pandemia.

“La industria farmacéutica tiene capacidad suficiente para abastecer lo que se requiere, en esa tesitura estamos, necesitamos priorizar qué se va a requerir para poder enfrentar esta crisis que pudiera darse. Necesitamos conocer qué se requerirá para enfrentarlo debidamente”, enfatizó.

“Yo diría que el proceso es una decisión de Salud Pública, a final de cuentas estamos esperando que la autoridad nos defina exactamente qué es lo que se va a requerir. Aunque podría decir que todos los medicamentos son importantes, hay enfermedades que ya se tenían y que se tienen que seguir atendiendo, la industria farmacéutica está en eso, en garantizar que no falten los que ya se venían fabricando y además poder atender las necesidades de esta pandemia”, destacó.

Gual Cosío destacó que la pandemia de covid-19 es un reto para el Sector Salud y para todos los actores que intervienen en la cadena de valor de insumos, pero qué hay disposición para trabajar en unidad, sólo requieren que haya planeación para contar con el tiempo suficiente para fabricar lo necesario, ya que los fármacos se elaboran cuando ya hay un contrato.

“Yo creo que hay varios retos, definitivamente el poder contar con todos los medicamentos, fabricarlos en tiempo y forma esto tendrá que definirse por las autoridades de salud, este es uno de los retos importantes.

“Hay uno también interesante que está también definido por lo que está pasando con esta pandemia en el mundo, donde en la India, prácticamente paró todas sus plantas de fabricación y es uno de los principales proveedores de materias primas para el mundo, no nada más para México”, destacó.

Gual Cosío explicó que este problema de materias primas tendrá que ser solventado con ayuda de las autoridades sanitarias del país, ya que será necesario importar de otros productores del mundo, lo que implica retos en materia regulatoria.

Para el director general de Canifarma, la unidad es fundamental para que México logre salir adelante en esta pandemia, no sólo entre la industria y el gobierno, sino de toda la población en general.

“Como siempre pasa en las crisis, esa puede ser una característica del mexicano, es cuando sale este tema de solidaridad y de más, esto nos dará una lección de que trabajando juntos podemos hacer mucho más que cada quien por su lado”, expresó.

AJ