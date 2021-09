Falla app de Santander y Salinas Pliego se burla y ofrece a sus "muchachos"

"Tanto se burlaron el domingo de la caída de mi poderosisismo #BBVA, y hoy #Santander y #Citibanamex no tienen sistema ni en cajeros ni en app", escribió un usuario en la red social Twiiter.





" Falla en terminal aparece declinada" " Me dice que ha sido rechazada y no pasó en la terminal" " Falla no pasa en terminales de compra ni cajeros"





"No me deja entrar a la app de Santander me pide un codigo que dice ya me envio por mensaje y/o correo electronico nunca llega".

Al respecto el banco reconoció que sus servicios presentaban "intermitencia". Ofreció a sus usuarios ampliar los horarios de atención en ventanilla.





En la página DownDetector se muestra que la falla en los servicios se ha presentado a lo largo del día, pero más a partir de las 3:30 pm

Las fallas se presentan en los servicios:

De Citibanamex:

Hola, desde ayer me aparece esta pantalla! Con o sin wifi es lo mismo! pic.twitter.com/J0qbGErUjK — Tayde Padilla (@nantpadilla) September 17, 2021

Sin embargo, mediante una tarjeta informativa Citibanamex indicó que sus servicios operan con normalidad.

"En caso de que las operaciones de nuestros clientes se hayan retrasado por el proceso en otros bancos, les daremos soluciones individuales a través de nuestros canales digitales o en el centro de atención telefónica".

Como era de esperarse, el empresario Ricardo Salinas Pliego no dejo pasar la oportunidad de hacer mofa de la situación y dijo: "Si gustan le mandamos a mis muchachos de Banco Azteca para que les ayuden con sus sistemas"





cj