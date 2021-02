Facebook beca a 5 mexicanos, impulsarán liderazgo comunitario

Facebook becará con hasta 50 mil dólares a cinco líderes mexicanos, como parte del Programa de Liderazgo Comunitario. Además, habrá 22 apoyos para América Latina.

Indicó que entre los beneficiados latinoamericanos se encuentran Los Supercívicos, Women Who Code Mérida, OncoAyuda, Mexicanas en el Mundo y School on the Road.

La red social también ofrecerá un programa de residencia para un líder latinoamericano que colaborará con sus equipos y recibirá un programa de desarrollo personalizado, así como ayuda para ejecutar su propuesta y recursos para resolver aspectos técnicos.

Entre los mexicanos becados están:

Ø Arturo Hernández Ortega, quien fundó Los Supercívicos en 2013, luego de tener la idea de utilizar el humor como herramienta para generar cambios positivos en la sociedad, creando contenidos divertidos y virales con impacto social.

Los miembros de su comunidad participan en discusiones sobre las ciudades y la democracia, y reconocen que tienen el deber de ser una fuerza para el cambio, la cual tiene más de 1.3 millones de miembros.

Ø Addy Elvira Poot Pérez, quien dirige Women Who Code Mérida, una organización sin fines de lucro creada en 2014 que apoya a niñas y mujeres en México y Yucatán a sobresalir en las áreas de ciencia y tecnología, con más de dos mil 500 miembros.

Ø María Elizabeth Lavin Díaz, fundadora de María Elizabeth Lavin Díaz y de OncoAyuda en 2012. Inició este proyecto después de ser diagnosticada con cáncer de mama y vencerlo. Actualmente, la comunidad de su organización cuenta con más de 140 mil miembros.

Ø Ana Lorena Flores Armendáriz, quien dirige Mexicanas en el Mundo, una comunidad que busca conectar a mujeres que viven en el exterior con sus familias, amigos y con otras personas en situación similar.

Ø Mariann Adaliz Ávila, de School on the Road, que busca ayudar a otros niños con menos oportunidades en materia de educación, puntualizó la plataforma.

mlmt