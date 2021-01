"Fabricamos urnas y covid rompió nuestros esquemas"

La pandemia por covid-19 impactó de la manera más inesperada en la vida de David González, quien dirige Urnas Monarca. La anécdota, relata, no se refiere al crecimiento del negocio en términos económicos porque su perspectiva es mucho más humana.

Llegué con un cliente funerario y vi que no había urnas en los exhibidores. Me recibió diciendo 'David, nada más te estamos esperando para poder depositar las bolsas con las cenizas de las personas dentro las urnas'. Y eso me hizo sentir; me dije 'güey, hay que echarle más ganas ¡Trabajar al doble! Ser más intenso, dormir menos y trabajar más. Hacer mayor esfuerzo, porque la vida nos está dando una oportunidad de servir. Y en ese momento me sentí más comprometido

Así inicia su relato a La Silla Rota, en un momento en que la pandemia por covid y la necesidad -preferentemente- de incinerar a quienes murieron por este virus, modificó este negocio. David describe que la pandemia rompió esquemas cuando hasta 2019 la generalidad era fabricar entre 300 y 350 urnas mensuales. Pero en marzo de 2020 la demanda aumentó la producción a entre 800, 900 y hasta mil 200 por momentos. Pero él, no ve números en esta experiencia.

Me conmueve que la gente sale de las funerarias con una urna y la abraza porque sabe que está ahí su ser querido. La gente no está pidiendo nada porque está viviendo un momento de shock... Si uno de nosotros fallamos en este proceso y se interrumpe, afectamos a la gente. Una familia en duelo no puede esperar a que alguien de nosotros falle en este momento por situaciones administrativas o de fabricación. Tenemos que hacer lo que nos corresponde

AGRADECIMIENTO Y SOLUCIONES

Urnas Monarca creció; el número de empleados pasó de 10 a 22 y requirió expandirse un 25% en términos de espacio en su sede ubicada en Tultitlán, Estado de México. Fue necesario comprar el doble de equipo, se contrató a un cortador extra, se duplicó la cantidad de compresores y ventiladores y también se amplió el consumo de luz. "Todo va multiplicándose, la nómina también" y destaca que frente a la dificultad de carecer de algunos insumos que llegaban del extranjero (por retrasos en su producción y llegada a México), se tomó una decisión relevante.

"Lo primero es tener paciencia y prudencia, porque no hay marca que pueda cubrir todo el mercado nacional. Pero no podemos caer en el caos. Desafortunadamente he pasado por momentos donde las cenizas de las personas esperan en una bolsa la llegada de una urna. El tema puede ser muy controversial, por eso el sector funerario decidió trabajar en equipo para servir a la gente. La cantidad de personas que están falleciendo por covid excede la capacidad productiva que tenemos; y tenemos que ser humanos para poder entender que lo que estamos viviendo es así, no lo podemos eliminar ni cambiar. Pero tenemos que solucionarlo", planteó.

"Al sobrepasar el número de muertos se sobrepasó todo. Ahora lo que a nosotros nos interesa es sostener de una forma urgente la situación que se ha desbordado, servir a la sociedad no por brindar un producto sino por cuidar la parte del ser querido que quedará en esa urna. Somos de los pocos sectores que tenemos trabajo a pesar de esta situación, así que esto es lo que nos corresponde y nuestros empleados lo han entendido", explica. "Hay que mantener el estándar de calidad y no por hacer más, caer en el error de bajar la calidad".

Los precios de las urnas, dice, no han aumentado en su fábrica; sin embargo, lamenta que sí hay quienes han sacado ventaja de la pandemia, principalmente en el sector no regulado que subió sus precios hasta en un 500%. "En los últimos ocho años no hemos aumentado un peso, pero la poca utilidad que tenemos se ha visto afectada. Recién empezamos a analizar un ajuste de precio porque no podemos lastimar la economía de la gente que no tiene trabajo o qué ha pasado por esta enfermedad. Subir un precio a ellos, sería muy soberbio y tonto", afirmó.

David ha preferido mantener la amistad y la lealtad del sector funerario con el que trabaja; y a ellos surte de manera prioritaria en los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, zona metropolitana de Morelos, Puebla, Hidalgo, CDMX y algunos municipios mexiquenses. El negocio es tan grande, describe, que nadie puede abarcar todo el país.

Su exhorto es el mismo que el de las autoridades de salud: quedarse en casa y cuidarse porque además de médicos, laboratoristas y sector funerario, ellos también arriesgan su vida para continuar trabajando en estos momentos.

El personal funerario es quien interactúa con los cuerpos de los fallecidos y sus familias en medio de una enfermedad que está fuera de control. Así que la gente que no tiene que arriesgarse, no tiene sentido que salga a la calle

Pese a todo, su lección de vida ha sido muy clara. "Agradezco a Dios que no me permita ver dentro de mi familia a ningún enfermo por covid... Siento mucho ver a la gente que vive en la indiferencia, pero hay muchos también que han creado responsabilidad. Pertenezco a este gremio que me bendice y da, para poder proveer a las familias con las cuales trabajo. Tengo una función: distribuir urnas y en este momento puedo servir; y si puedo servir, esa es mi visión de vida".

