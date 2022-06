Exige tu derecho de compensación si te vendieron algo de mala calidad

Hacer compras en línea puede ser un poco riesgoso ya que no puedes ver físicamente el producto hasta que lo recibes. Por ello, algunos vendedores pueden aprovecharse para vender artículos de mala calidad o que simplemente no lleguen a los estándares de calidad que esperabas. Especialmente ahora que terminó el Hot Sale, es posible que no todas las personas estén satisfechas con sus compras, por eso te explicamos en qué situaciones puedes recibir una compensación.

Una de las soluciones que podrían llevarse a cabo es una devolución del producto, pero si por algún motivo no deseas recurrir a este método o si quieres hacer la devolución también tienes derecho a la compensación además de recibir el costo del artículo. El Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que si te venden un producto de mala calidad, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero y, en su caso, a una bonificación no menor a 20% del precio pagado.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), esta bonificación se da en casos de que te vendan un producto de mala calidad, no corresponda al solicitado o no cumpla con las normas. También cuando la prestación de un servicio sea deficiente o no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor –no te entrega a tiempo tu pedido o cancela tu compra unilateralmente–, puedes pedir el reembolso del precio pagado más la compensación.

Para hacer efectiva la compensación debes tener tu ticket o comprobante de compra y si el proveedor se niega, tienes hasta un año para presentar tu queja en la Profeco.