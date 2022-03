¿Ex "tiburona" Armendariz plagia proyectos de emprendedores?

"Hace unos meses alegremente publiqué con todos ustedes que había terminado un diplomado de la UNAM y becada por Fundación Kellog's. Poco tiempo después la empresaria, hoy política, Patricia Armendáriz lanzó una convocatoria para mujeres que deseábamos buscar financiamientos para nuestros proyectos, ideas, planes de negocios, etc. Con un video explicando de qué se trataba e inscribiéndose, íbamos a poder participar", escribió en Facebook una usuaria llamada "Vale".

Sin embargo, "l amentablemente no logré pasar". " Hoy me despierto con esta publicación ya que como empresaria admiraba mucho su trabajo y trayectoria desde que estaba en #SharkTankMx ,y decidí seguirla por sus redes sociales y algún día poder trabajar con ella. Tenía la pereza de luchar contra esta situación porque sabemos cómo para ella a muchos políticos este caso es para tomarse con un vaso de agua y no procedería a nada. Pero he recibido tantos mensajes y llamadas de enojo con este tema , por lo cual me siento comprometida con mis amigos,familia y sobre todo el proyecto que hice con mucha fe en ayudar".

