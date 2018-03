EU vs. China, la guerra comercial que se avecina

REDACCIÓN Y AGENCIAS 22/03/2018 02:03 p.m.

El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de nuevos aranceles sobre las exportaciones de China hacia la Unión Americana por un valor cercano a los 60 mil millones de dólares.

Se estima que esta medida afecte a poco más de 1,300 productos, relativos al 10% del valor del intercambio comercial de ambas naciones, superior a los 600 mil millones de dólares anuales, con dato de 2017.

Esto es visto por analistas como el inicio de una guerra comercial con el gigante asiático, la segunda mayor economía del mundo; durante años, Donald Trump ha criticado al gigante asiático por el robo de propiedad intelectual.

Al firmar la orden, el presidente estadounidense Trump advirtió que esta era "la primera de muchas acciones" por venir con respecto al comercio con el país asiático.

"Estas acciones harán a EU mucho más fuerte y mucho más rico", dijo Trump.

As a candidate, I pledged that if elected I would use every lawful tool to combat unfair trade, protect American workers, and defend our national security. Today, we took another critical step to fulfill that commitment. https://t.co/7NBI0Dibmx pic.twitter.com/nmzqos3BUA