¿Estoy obligado a dejar propina en un restaurante? Esto dice la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó a los mexicanos sobre las distintas obligaciones que tienen los restaurantes hacia sus clientes, entre lo que resalta el compromiso de dejar, o no, propina en el establecimiento.

De acuerdo con la Profeco, el cliente no está obligado a dejar propina, de igual forma, por parte del establecimiento no se debe exigir el pago de esta, comunicó la dependencia encabezada por Ricardo Sheffield Padilla a través de la Revista del Consumidor.

En adición, los restaurantes deberán exhibir de forma clara (al incluir impuestos) tanto los precios de sus productos como el tamaño de las porciones además de recibir detalles sobre el menú en caso de solicitarlo. Por obligación se debe entregar el ticket correspondiente al consumo efectuado.

En cuanto a promociones, siempre y cuando se encuentren vigentes y con todas las restricciones claras, los establecimientos están obligados a hacerlas válidas.

Por último, aparte de que no se te debe condicionar el acceso a un consumo mínimo, los restaurantes de México no deben negar la prestación del servicio por razones de género, nacionalidad, de etnia, orientación sexual, religiosa o cualquier otra en particular.

