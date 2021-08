Estos son los riesgos de comprar a meses sin intereses

Cuando compras a "meses sin intereses", adquirieres una deuda. La gente piensa que no importa, porque "es gratis, no hay cobro adicional", sin embargo, no deja de ser una deuda, no deja de representar un compromiso de pago con dinero que todavía no has ganado.

De acuerdo con Joan Lanzagorta, experto en finanzas personales, este tipo de deudas afectan tu flujo de efectivo futuro (parte del dinero que ganes, será para pagar lo que ya compraste).

"¿Qué pasa cuando viene una crisis, como la que estamos viviendo, en la cual la actividad económica disminuye significativamente? Mucha gente tiene menos dinero. Los negocios venden menos, eso afecta comisiones. Muchos gastos son recortados. Pedidos son cancelados. Hay pérdida de empleos. Entre muchas otras cosas. Sin embargo, el compromiso que se adquirió con anterioridad, a meses sin intereses se tiene que seguir pagando".

El experto dijo: "No estoy diciendo que no convenga, en ocasiones, comprar un objeto de alto valor utilizando este tipo de promociones. Lo que sí quiero decir es que uno no debe abusar y comprar todo a "meses sin intereses", como mucha gente hace. Uno debe tener el mismo cuidado con este tipo de promociones, como con cualquier otro crédito".

Los riesgos

1. Acumulación de pagos

Perder el control de las compras y adquirir más productos de los que realmente puedes pagar.

Si compras a 6 meses:

Unos tenis de 1,500 pesos

Una cartera de 2,000 pesos

Un juguete de 650 pesos

Un televisor nuevo de 15.000 pesos

Una cena en un restaurante por 2,300 pesos

La mensualidad de tu tarjeta debe quedar en 3,575 pesos, más comisiones, un pago que el mes pasado no tenías que hacer.

Antes de hacer varias compras lleva control de los pagos que haces en mensualidades. Si notas que la cantidad resultante de la suma de todos los gastos a meses tiene un porcentaje mayor al 30% de tus gastos, estas en un gran riesgo de endeudamiento.

2. Los intereses

Hacer compras a "meses sin intereses" no quiere decir que el banco jamás te podrá cobrar intereses. Claro que pueden hacerlo si incumples los pagos o si decides que solo pagarás el mínimo.

Si tu presupuesto, por ejemplo, solo era para una mensualidad de 2,000 pesos, pero la cuenta llegó por 3,575 pesos, no tendrás más opción que hacer el pago mínimo. Solo basta que suceda esto una sola vez, para que tu régimen de meses sin intereses se pierda. Ahora el banco cobrará intereses sobre todas las compras que hiciste.

3. Las compras a meses sin intereses que se convierten en gastos hormiga

Un gasto hormiga es un gasto frecuente, pero que no está dentro del presupuesto, y que se olvida por que se piensa que es pequeño.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses?

Los meses sin intereses (MSI) son un esquema de pagos que permite al usuario de tarjetas de crédito, adquirir bienes o servicios con mensualidades fijas a plazos que van desde 3 hasta 48 meses. Una compra a hecha a MSI no genera ningún interés, siempre y cuando los pagos sean hechos puntualmente.

¿Cómo comprar a meses sin intereses?

Para comprar a meses sin intereses debe de contar con una tarjeta de crédito y pagar en el establecimiento que te ofrece esta promoción, incluso puedes vincular tu plástico a una cuenta PayPal para diferir tus pagos en más tiendas.

¿Qué pasa por pagar a meses sin intereses?

Para los comercios es una manera de incrementar el número y monto promedio de sus ventas.

Para el consumidor es una manera de financiarse con certidumbre, pues se sabe de antemano cuánto se pagará de manera mensual (sin las complicaciones que causa a una persona promedio el cálculo de intereses).

¿Se puede liquidar una deuda a meses sin intereses?

Cuando compras a meses sin intereses, el banco asumirá la deuda y, automáticamente, realizará el pago al establecimiento. El total de la compra será cargada a tu línea de crédito, dependiendo del banco podrás adelantar o no esos pagos.













