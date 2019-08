Estos son los países que viven una posible recesión

El FMI vaticinó en julio un crecimiento del PIB global de 3.2% para 2019 y de 3.5% para 2020, y no son cifras despreciables, pero el clima dominante en los mercados internacionales no es de satisfacción sino de una ansiedad que "se hace más profunda cada día", según apuntó en un reciente editorial la revista The Economist.

La ya tan mencionada incertidumbre que sienten los inversores se hace más visible en el comportamiento de las bolsas pero, en especial, en los tipos de operaciones que realizan.

Por otro lado la palabra "Recesión" parece ser la de moda entre analistas, pero ¿a qué se deben estas expectativas negativas si el PIB global sigue creciendo y no ha estallado aún ninguna crisis severa?

Ante estas incógnitas, la problemática parece radicar en las economías de los siguientes países:

ESTADOS UNIDOS

A pesar de una expectativa de crecimiento del 2.6% para 2019, analistas temen que la guerra comercial entre EU con China termine por impulsar al país a la recesión.

Por ello, Trump postergó la semana pasada hasta después del próximo 15 de diciembre el aumento de aranceles previsto para productos procedentes de China.

CHINA

La economía de China sigue registrando una importante tasa de crecimiento del 6%. Sin embargo, es la menor que ha registrado ese país en los últimos 17 años.

En los últimos años, el Estado aumentó su control sobre la economía en detrimento de los actores privados y la mayor parte de los nuevos créditos bancarios estuvieron dirigidos a empresas públicas.

BRASIL

Hace una década, Brasil era destacado como miembro de los Brics, un grupo conformado por economías emergentes con tasas aceleradas de crecimiento económico que superarían en 2050 a los países desarrollados.

Sin embargo, los resultados de la última década, arrojan serias dudas sobre esa posibilidad, pues en los meses previos a la elección de Jair Bolsonaro como presidente, los mercados se crearon expectativas favorables sobre el país.

Pero, en menos de un año en el poder, las perspectivas de crecimiento significativo han quedado postergadas hasta 2020.

ARGENTINA

Tras las recientes elecciones primarias en Argentina, cuyos resultados vaticinan un muy probable regreso al poder del peronismo, la Bolsa de Valores de Buenos Aires (Merval) sufrió la segunda mayor caída registrada en el mundo desde 1950.

Además, la cotización de los bonos de la nación descendió hasta 54 céntimos por dólar, lo que significa que los mercados consideran como muy probable que el país incurra en un impago de su deuda.

MJP