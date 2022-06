Estos libros impulsaron a Carlos Slim a convertirse en el mexicano más rico del mundo

Gracias a su conglomerado Grupo Carso, el cual contempla distintos giros como las telecomunicaciones, construcción, automotriz el sector químico y minero, Carlos Slim es el hombre más rico de México. El magnate señaló que es un amante de la lectura y le dedica parte de su tiempo.

Con 82 años, el oriundo de la Ciudad de México estudió la ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde elaboró la tesis Aplicaciones de la Programación Lineal en la Ingeniería Civil. Desde joven, invirtió en la compra de negocios.

Uno de sus pasatiempos que hasta hoy conserva es la lectura. En la biografía "Slim: Biografía política del mexicano más rico del mundo", cuyo autor es Diego Enrique Osornio detalló algunos libros que ayudaron al empresario a tomar sus decisiones en el mundo profesional.

1. Ling: The Rice, Fall and Return of a Texas Titan

Esta obra fue de Stanley H. Brown, publicado en 1972 aborda la biografía de Jim Ling, un empresario de Estados Unidos, quien dirigió la corporación Ling-Temco-Vought, compró distintas corporaciones que lo llevaron a ser uno de los gerentes de conglomerados más populares de la década de 1960.

El autor de este libro escribió sobre los comienzos de Ling, nacido en Oklahoma y su incursión en diferentes ámbitos hasta obtener un gran poder.

2. Cómo ser Rico

Este texto es una serie de ensayos de Jean Paul Getty, quien fue un empresario d la industria petrolera estadounidense y creó una gran fortuna, así como fundación de Getty Oil.

De acuerdo con la obra el empresario sostuvo que disfrutó la ventaja de haber nacido en una familia rica y al comienzo de su vida empresarial estaba socorrido por su papá y aseguró que dudó que existiera la potencia Getty sin la herencia del negocio por parte de su padre cuando éste murió, a pesar de que Jean Paul Getty hiciera mucho por su cuenta.

3. Mr. Baruch

Margaret L. Coit escribió la biografía de Bernard Mannes Baruch, financiero, accionista y filántropo. También conocido como "El lobo solitario de Wall Street" porque se negó a unirse a casas financieras para desarrollar su carrera por su cuenta.

Además, Bernard se distinguió como asesor político de Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt y Harry Truman, expresidentes estadounidenses, en este sentido, mantuvo una influencia importante en La Casa Blanca. Baruch fue uno de los grandes mentores para el mexicano Carlos Slim.

