Esto puede aprender un líder empresarial del teatro para tener éxito

Los negocios son teatro y los líderes empresariales tienen mucho que aprender de la creatividad, el enfoque y la disciplina de las artes escénicas. Por ello, Barbara Shannon, entrenadora de CEO y fundadora del grupo THECEOBOARD y ATHENA, un grupo intelectual dedicado al éxito de las mujeres emprendedoras, junto con Paul Charney, CEO de Fun Works , la Agencia Creativa del Año 2019 de Ad Age, formularon cómo las empresas pueden tomar la disciplina actoral para mejorar su negocio.



ESCUCHAR Y ESTAR CON EL EQUIPO

La gran actuación no es un deporte en solitario; es 90 por ciento escuchar y estar completamente presente con los otros actores en el escenario. En el teatro, desde la apertura de la obra hasta el último aplauso, el actor está atado de forma invisible a sus compañeros intérpretes y al público.

"Es esta conexión la que hace posible improvisar y girar cuando ocurre lo inesperado y alguien olvida sus líneas, o la orquesta toca la intro incorrecta de tu gran número. Cuando ocurren errores, su enfoque en el momento presente es donde se puede encontrar una brillante improvisación", dice Paul.

En los negocios, se aplica el mismo principio.Los grandes líderes permanecen presentes y enfocados en sus equipos y sus clientes. La capacidad de hiper-enfoque permite la innovación y la adaptación en lugar de una revisión en una crisis.

"En los negocios, el mercado objetivo se expresa con demasiada frecuencia como algo estático, pero siempre hay nuevas personas y nuevas demandas que dan forma a ese objetivo. Piense en su cliente, cómo se siente y cómo está cambiando lo que necesita de usted. Luego, modifique lo que está ofreciendo para que sea mejor para ellos todos los días".

CONOCE LA HISTORIA

En el teatro, comienzas por familiarizarte con los hechos de la obra: la historia, la ubicación, el físico y la mentalidad de tu personaje. Estos "conocimientos" no son límites, sino rieles de guía para su viaje. Son el punto de partida de la aventura creativa de un actor.

"Cuando un equipo comienza a trabajar en una nueva obra, el director a menudo puede ver que adónde lleva la historia es incluso más interesante que lo que está escrito en la página", explica Paul.

"Cada individuo tiene la libertad de inyectar su propia creatividad, visión e ideas en la producción, una vez que esté completamente familiarizado y cómodo con los rieles guía del guión".

Los líderes empresariales existen para innovar, romper barreras y prosperar. Para hacerlo, el primer paso es reconocer los límites y las variables con las que debe trabajar. A partir de esta base, puede crear y hacer cosas de manera diferente a medida que imagina soluciones.

TEN UN ESPACIO SEGURO

En el teatro, los directores pasan de la palabra escrita a la producción tridimensional estableciendo un espacio seguro para que los actores exploren sus impulsos e ideas. Como líder empresarial, desea otorgarle a su equipo una licencia creativa para encontrar soluciones a problemas complejos, mientras permanece claro acerca de la realidad de su entorno operativo.

"El director logra un equilibrio entre la disciplina y la creatividad", dice Paul. "Si el actor empuja una idea más allá de los límites del guión, depende del director retirarla y explicar por qué lo que intentó no funciona. Esto hace que los actores se sientan seguros. Saben que tienes el panorama general en la mano mientras que son libres de jugar creativamente con su parte".

Para los CEO hay que crear un lugar seguro donde todos puedan aportar sus mejores ideas, mientras confían en que el equipo de liderazgo se preocupa por el panorama general del negocio.

AMA

No puedes ser actor a menos que tengas absoluta compasión por tu personaje. No puedes interpretar a alguien a quien no amas de verdad. Es una filosofía poderosa para la vida y para la gestión de personas.

Con demasiada frecuencia, las empresas carecen de compasión y están perdiendo los beneficios de esa profunda confianza que proviene de conocer realmente y preocuparse por cada miembro individual del equipo.

Si bien la mayoría de los líderes reconocen la importancia de la confianza, rara vez se encuentra en la parte superior de la lista de prioridades, hasta que la falta de ella precipita una crisis. La confianza no es secundario al resultado de una gran actuación, es fundamental. Y proviene solo de abrir el corazón, la voluntad de reconocer la vulnerabilidad y el coraje de confiar en el conjunto.

"El amor importa en el teatro y debería importar en los negocios". Eso dice Paul Charney. "Si te arriesgas a enamorarte del proceso y la experiencia, te irás sabiendo que hiciste algo grandioso".

Tal vez confiar el uno en el otro y llevar el amor al trabajo puede ser nuestra apuesta más segura después de todo.