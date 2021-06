Esto pasa cuando gastas por encima de tu límite de crédito

Prácticamente todas las tarjetas de crédito cuentan con un límite que debe ser comunicado al tarjetahabiente desde que le aprueban el plástico en el banco, es decir, una cantidad de dinero prestado, del cual no puedes pasar.

El límite de crédito que te dé un banco u otra institución depende de varios factores, incluido tu historial crediticio, tus ingresos y tu capacidad de pago.

¿Cómo sobregiras tu tarjeta?

Cuando la intentas usar aunque ya no tengas saldo. En ese caso pueden pasar dos cosas:

-Que el banco te la bloquee.

-Que te dé más crédito a intereses más altos.

También puede ocurrir un sobregiro por algún error, por ejemplo si un pago tarda en reflejarse en tu tarjeta. Por ello, debes llevar un registro detallado de tus gastos.

¿Cómo afecta el sobregiro de la tarjeta de crédito a tu historial crediticio?

Además de que te pueden bloquear la tarjeta, el sobregiro se refleja en una mala calificación para tu historial crediticio

Cómo evitar el sobregiro de tu tarjeta de crédito

Lleva un registro de tus gastos. Evita que te bloqueen tu tarjeta por algún error en el sistema del banco

No uses más de la mitad de tu límite de crédito. La tarjeta es un préstamo y no dinero extra

Aunque el banco te preste más, evítalo. El hecho de que quieras usar tu tarjeta de crédito aunque esté a tope refleja que no tienes capacidad de pago o bien que no eres responsable; evítate intereses extraordinarios y no la uses si ya llegaste a tu límite.

Si se supera este límite, debes tener en cuenta que la tarjeta quedará automáticamente bloqueada, dado que has agotado la línea de crédito que ofrecía dicho medio de pago inicialmente.

En el caso de encontrarte en esta situación, debes tomar medidas rápidamente, dado que los límites excedidos en las tarjetas de crédito devengan intereses más elevados que los intereses usuales del crédito de la tarjeta, además de comisiones por las cantidades que lo superen.

Los pasos a seguir para solucionar esto:

-Amortiza el crédito dispuesto hasta que el dinero dispuesto quede por debajo del límite del crédito disponible

-En el caso de que no puedas amortizar el exceso, acude a tu banco para tramitar una ampliación del crédito disponible, hasta que tengas el saldo dispuesto por debajo del límite de crédito

-Una vez que tengas el límite del crédito ajustado, debes realizar el ajuste de plazos para devolver la deuda contraída en la tarjeta de crédito.

















CJ