Esto es lo que tienes que hacer para alcanzar tus metas profesionales

Durante un largo recorrido como profesional, Alistair Cox, CEO de Hays, analiza los factores que las personas deberían tener en cuenta para alcanzar sus objetivos en 2018.

Cox comenzó su carrera como ingeniero en 1982 y, a lo largo de los años, ha realizado cambios sustanciales en su trayectoria profesional, hasta convertirse en CEO de Hays.

En el último post en su blog compartió las lecciones que ha aprendido durante este camino:

1. No te encasilles: Debes tener cuidado de no encasillarte en un rol o industria en particular. A largo plazo, esto podría tener un efecto adverso en tu carrera, impidiendo la mejora de tus habilidades. Al explorar una industria diferente o un nuevo rol, los profesionales se enfrentarán a nuevos desafíos y diferentes formas de trabajar, aumentando también su empleabilidad.

Alistair afirma: “Esto me ayudó a derribar muchas barreras, dándome cuenta de que no eran más que obstáculos en mi mente. Como resultado, me sentí liberado para enfrentar temas que en el pasado me habrían dado miedo. Pienso que me ayudó a ser una mejor persona y profesional”.

2. No tengas miedo de dar un salto: Los empleadores valoran a los candidatos que se adaptan y son curiosos. Como resultado, es necesario considerar todas las opciones disponibles, incluso trabajar en el exterior o aplicar para un puesto que no te resulte cómodo. Tu futuro no está predestinado, sino que se convierte en el resultado de las decisiones que puedes tomar conscientemente hoy.

Seguir este consejo puede llevarte a nuevas y emocionantes direcciones de carrera en las que nunca habrías pensado antes”.

3. Sin miedo de tomar riesgos: Es importante salir de la zona de confort, incluso si te sientes contento en este momento de tu carrera profesional.

Esto te brindará más opciones para el futuro. “El mundo del trabajo es intrínsecamente arriesgado: estás constantemente lidiando con los mercados cambiantes, la competencia y una serie de factores internos. Aquellos que apuestan por la opción más segura se confundirán, pero aquellos que toman riesgos controlados, son a menudo los que obtienen las mayores recompensas, comenta Cox”.

4. Rodéate de las mejores personas: Un factor clave en cualquier carrera es la gente con la que se trabaja. Este es un factor importante en la vida profesional de cualquier persona. Además, contar con un equipo capaz de mirar hacia adelante y que se adapten a la cultura corporativa. “Siempre he priorizado la personalidad al armar un equipo, ya que para lograr resultados se requiere de una mezcla de perfiles que trabajen en conjunto de una forma fluida. Para ello, es importante contar con una amplia gama de habilidades, experiencias y formas de ver el mundo”, destaca Cox.

5. Mantente fiel a tus objetivos: Es fundamental contar con una clara dirección, un enfoque para impulsar tu visión a largo plazo y tus valores personales. En los negocios y en nuestras carreras, a menudo podemos sentirnos abrumados por una avalancha de opiniones diferentes, pero mantener un enfoque proporciona una guía y la oportunidad de simplificar una situación y decidir en medio de la confusión. Establecer una sola prioridad clave, ya sea para la carrera o el negocio, permite superar bloqueos y reveses personales.

6. Desconéctate y reflexiona: Es esencial desconectarse de vez en cuando con actividades de ocio, esto permite a los profesionales abordar los desafíos con una mentalidad renovada. “A veces, vale la pena detenerse y reflexionar, incluso durante la jornada laboral. Completar una tarea e inmediatamente apresurarse a la siguiente puede provocar fatiga, agotamiento y no deja tiempo para pensar acerca de lo que estás tratando de lograr en primer lugar”.





