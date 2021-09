Esto es lo que hace que gastes de más y te endeudes con la tarjeta de crédito

Si eres de las personas que casi no utiliza el plástico, es decir, sólo haces uso de ella cuando se te presenta alguna emergencia o para aprovechar alguna oferta a Meses Sin Intereses, lo ideal es, siempre, verificar el monto de la anualidad. El objetivo es tener una tarjeta de crédito para uso eventual que genere el menor costo financiero posible.





Aunque no la utilices, debes verificar siempre tus estados de cuenta y todo aquello que aparezca en letra chiquita, ya que podrían avisarte de algún cambio en las políticas que repercuta en un mayor costo de tu línea de crédito. Es muy importante verificar que no te estén cargando algún seguro que no necesites; si ese es el caso, solicita su cancelación.





Si quieres usarla cotidianamente y pagar todas tus compras y consumos del mes, checa la anualidad, también las comisiones y costos de las operaciones que realices, por ejemplo:

-El retiro de efectivo

-Domiciliación de pagos

-Traspaso de saldos

-Consultas de saldo en cajeros automáticos





Si piensas disponer de efectivo, ten presente que la disposición del crédito en efectivo puede generar una comisión de hasta el 10% de lo que se disponga y que dependerá de la Institución Financiera. Lo recomendable es no disponer de dinero en efectivo por este medio.

Que los tiempo no te rebasen

Existe un periodo en el que se puede pagar sin que las compras generen intereses. Puedes aprovechar los casi 50 días de financiamiento que te ofrece la tarjeta de crédito, sin embargo, debes tener planeado lo que vas a comprar, identificar perfectamente tu fecha de corte y tu fecha límite de pago y pagar antes de esa fecha. Así tendrás 30 días entre las fechas de corte y 20 días más que el banco te proporciona como fecha límite de pago.

¿Cómo ahorrar en comisiones?

Existen otras comisiones que se deben considerar al contratar una tarjeta de crédito:

-Anualidad: una forma de ahorrar en esta comisión, es tratar de elegir una tarjeta cuya anualidad sea menor o que incluso, no se cobre

-Gastos de cobranza: en esta comisión es donde más fácil se puede ahorrar, pues basta con realizar al menos el pago mínimo antes de la fecha límite

-Disposición de efectivo: si necesitas efectivo, es mejor no retirar de un cajero automático ni en ventanilla con la tarjeta de crédito, pues de hacerlo, seguramente se aplicará una comisión y altos intereses

-Reposición por robo o extravío: toda persona está expuesta a que le roben una tarjeta de crédito o que la pierda, una forma de ahorrar en ella es no cargar con las tarjetas si no se van a utilizar, de esta forma se reduce el riesgo.





¿Ahorrar planeando?

La tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario pero sí una herramienta para administrar los consumos y planear compras.





Otra forma en la que se puede ahorrar con la tarjeta de crédito es considerar comprar a meses sin intereses, no obstante, debes tener cuidado con los bienes que adquieras bajo esta modalidad. Es recomendable usar este método de pago en bienes duraderos, es decir, en aquellos que su vida útil sea mayor al tiempo en el que tendrás que liquidar su costo.





Aunque sea a meses sin intereses, no significa que nunca te vayan a cobrar un recargo, ya que si no pagas antes del tiempo acordado al adquirir la promoción, comenzarás a pagar intereses.

Pagando, ¿ahorras?

Evita la morosidad, ya que va ligada al incumplimiento de pago. Una manera de no caer en ella es realizar al menos el pago mínimo.





Sin embargo, realizar el pago mínimo ayuda a no tener un desembolso extra por moratoria, pero si realizas solo el pago mínimo, probablemente tu deuda no disminuya, ya que ese pago solo se va a los intereses y por ende, la deuda no se liquida rápidamente, por lo que lo recomendable es ser totalero, es decir, pagar tu deuda en una sola exhibición para no generar intereses o un pago mayor al mínimo.

Recomendaciones





-Antes de contratar cualquier tarjeta de crédito compara las instituciones que ofertan este producto en el sitio: www.buro.gob.mx

-Compara el costo de las comisiones de tarjetas de crédito en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros.

-No olvides realizar siempre el pago para no generar intereses. Lo ideal es pagar más del mínimo.

-De ser posible, consolida tus deudas en una sola tarjeta, recuerda que es más fácil pagar una que varias.

-No compres por impulso

-Dale un buen uso a tu tarjeta de crédito y trata de que sea la última opción al momento de pagar

¿Qué pasa si la fecha límite de pago de mi tarjeta de crédito cae en día inhábil?

Si el límite para pagar tu tarjeta de crédito cae en un día inhábil o festivo, debes saber que la fecha límite se recorre al siguiente día hábil. Por ejemplo, si hay feriado el lunes y esa es tu fecha límite, tu límite se pasa al martes.

























cj